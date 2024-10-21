https://1prime.ru/20241021/polsha-852307622.html
"Придется искать". В Польше сделали неожиданное заявление о России
"Придется искать". В Польше сделали неожиданное заявление о России - 21.10.2024, ПРАЙМ
"Придется искать". В Польше сделали неожиданное заявление о России
После завершения конфликта на Украине Польша будет вынуждена искать пути восстановления экономических отношений с Российской Федерацией. Об этом рассказывает в... | 21.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-21T19:25+0300
2024-10-21T19:25+0300
2024-10-21T19:27+0300
политика
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МОСКВА, 21 окт - ПРАЙМ. После завершения конфликта на Украине Польша будет вынуждена искать пути восстановления экономических отношений с Российской Федерацией. Об этом рассказывает в публикации издания Do Rzeczy обозреватель Лех Мажевский.В статье утверждается, что завершение конфликта приведет к тому, что западные государства - и в первую очередь Соединенные Штаты - будут вынуждены искать в отношениях с Российской Федерации "некий modus vivendi" и даже некоторым образом ослабить введенные в отношение РФ санкции.После этого Мажевский задается вопросом: "Почему бы Польше не участвовать в процессе восстановления экономических отношений с Москвой?"При этом он выразил убеждение, что польская политика должна принимать в учет реально существующую ситуацию, а не "обслуживать интересы иностранных держав".Российское руководство неоднократно заявляло, что западным лидерам не хватает мужества признать провал санкций а отношении РФ. В самих государствах Запада распространено мнение, что антироссийские ограничения неэффективны. Президент РФ Владимир Путин отмечал, что политика сдерживания и ослабления Российской Федерации — долгосрочная стратегия западных стран, а санкции нанесли значительный удар по всей мировой экономике. Как подчеркнул глава государства, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов человек.
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польша, россия, экспертное мнение
Политика, Польша, РОССИЯ, экспертное мнение
"Придется искать". В Польше сделали неожиданное заявление о России
Do Rzeczy: Польше придется задуматься над восстановлением отношений с Россией
МОСКВА, 21 окт - ПРАЙМ.
После завершения конфликта на Украине Польша будет вынуждена искать пути восстановления экономических отношений с Российской Федерацией. Об этом рассказывает в публикации издания Do Rzeczy
обозреватель Лех Мажевский.
В статье утверждается, что завершение конфликта приведет к тому, что западные государства - и в первую очередь Соединенные Штаты - будут вынуждены искать в отношениях с Российской Федерации "некий modus vivendi" и даже некоторым образом ослабить введенные в отношение РФ санкции.
После этого Мажевский задается вопросом: "Почему бы Польше не участвовать в процессе восстановления экономических отношений с Москвой?"
При этом он выразил убеждение, что польская политика должна принимать в учет реально существующую ситуацию, а не "обслуживать интересы иностранных держав".
Польша пригрозила России "захватом" Калининградской области
Российское руководство неоднократно заявляло, что западным лидерам не хватает мужества признать провал санкций а отношении РФ. В самих государствах Запада распространено мнение, что антироссийские ограничения неэффективны. Президент РФ Владимир Путин отмечал, что политика сдерживания и ослабления Российской Федерации — долгосрочная стратегия западных стран, а санкции нанесли значительный удар по всей мировой экономике. Как подчеркнул глава государства, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов человек.