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В России отменили курсовую экспортную пошлину на чугун и прокат - 21.10.2024, ПРАЙМ
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В России отменили курсовую экспортную пошлину на чугун и прокат
В России отменили курсовую экспортную пошлину на чугун и прокат - 21.10.2024, ПРАЙМ
В России отменили курсовую экспортную пошлину на чугун и прокат
Правительство РФ отменило действие курсовой экспортной пошлины на некоторые виды чугуна и проката до 31 декабря текущего года, следует из постановления,... | 21.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-21T22:59+0300
2024-10-21T23:00+0300
экономика
чугун
отмена
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МОСКВА, 21 окт - ПРАЙМ. Правительство РФ отменило действие курсовой экспортной пошлины на некоторые виды чугуна и проката до 31 декабря текущего года, следует из постановления, опубликованного на Федеральном портале нормативных правовых актов. Ранее правительство исключило отдельные виды чугуна и горячекатаного проката из-под действия таможенных выплат с 1 июня по 31 августа 2024 года включительно. Согласно постановлению, в которое вносится изменения, освобождение от курсовой пошлины действует в отношении следующих видов металлопродукции: чугун зеркальный и передельный в чушках, болванках или в прочих первичных формах (7201101900, 7201103000, 7201109000), прокат сортовой и катанка горячекатаные со свободной намоткой в бухты из нелегированных сталей (7213100000, 7227901000, 7213914900). В августе подкомиссия правительства поддержала предложение Минпромторга России об отмене курсовых (зависящих от курса доллара) вывозных таможенных пошлин в отношении отдельных видов чугуна и горячекатаного проката.С 1 октября прошлого года по конец текущего года действуют курсовые экспортные пошлины, которые варьируются от 0 до 7% в зависимости от курса рубля к доллару. Так, нулевая пошлина применяется в случае, когда рубль по отношению к доллару составляет 80 и ниже.
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чугун, отмена
Экономика, чугун, отмена
22:59 21.10.2024 (обновлено: 23:00 21.10.2024)
 
В России отменили курсовую экспортную пошлину на чугун и прокат

Кабмин РФ отменил курсовую экспортную пошлину на чугун и прокат до конца года

© РИА Новости . Александр Кондратюк | Перейти в медиабанкМеталлург
Металлург - ПРАЙМ, 1920, 21.10.2024
© РИА Новости . Александр Кондратюк
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МОСКВА, 21 окт - ПРАЙМ. Правительство РФ отменило действие курсовой экспортной пошлины на некоторые виды чугуна и проката до 31 декабря текущего года, следует из постановления, опубликованного на Федеральном портале нормативных правовых актов.
Ранее правительство исключило отдельные виды чугуна и горячекатаного проката из-под действия таможенных выплат с 1 июня по 31 августа 2024 года включительно.
Согласно постановлению, в которое вносится изменения, освобождение от курсовой пошлины действует в отношении следующих видов металлопродукции: чугун зеркальный и передельный в чушках, болванках или в прочих первичных формах (7201101900, 7201103000, 7201109000), прокат сортовой и катанка горячекатаные со свободной намоткой в бухты из нелегированных сталей (7213100000, 7227901000, 7213914900).
В августе подкомиссия правительства поддержала предложение Минпромторга России об отмене курсовых (зависящих от курса доллара) вывозных таможенных пошлин в отношении отдельных видов чугуна и горячекатаного проката.
Предприятие Мелитопольский элеватор - ПРАЙМ, 1920, 18.10.2024
Пошлина на экспорт пшеницы из России вырастет до 2121,2 рубля за тонну
18 октября, 17:24
С 1 октября прошлого года по конец текущего года действуют курсовые экспортные пошлины, которые варьируются от 0 до 7% в зависимости от курса рубля к доллару. Так, нулевая пошлина применяется в случае, когда рубль по отношению к доллару составляет 80 и ниже.
 
Экономикачугунотмена
 
 
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