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В России отменили курсовую экспортную пошлину на чугун и прокат

В России отменили курсовую экспортную пошлину на чугун и прокат - 21.10.2024, ПРАЙМ

В России отменили курсовую экспортную пошлину на чугун и прокат

Правительство РФ отменило действие курсовой экспортной пошлины на некоторые виды чугуна и проката до 31 декабря текущего года, следует из постановления,... | 21.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-21T22:59+0300

2024-10-21T22:59+0300

2024-10-21T23:00+0300

экономика

чугун

отмена

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МОСКВА, 21 окт - ПРАЙМ. Правительство РФ отменило действие курсовой экспортной пошлины на некоторые виды чугуна и проката до 31 декабря текущего года, следует из постановления, опубликованного на Федеральном портале нормативных правовых актов. Ранее правительство исключило отдельные виды чугуна и горячекатаного проката из-под действия таможенных выплат с 1 июня по 31 августа 2024 года включительно. Согласно постановлению, в которое вносится изменения, освобождение от курсовой пошлины действует в отношении следующих видов металлопродукции: чугун зеркальный и передельный в чушках, болванках или в прочих первичных формах (7201101900, 7201103000, 7201109000), прокат сортовой и катанка горячекатаные со свободной намоткой в бухты из нелегированных сталей (7213100000, 7227901000, 7213914900). В августе подкомиссия правительства поддержала предложение Минпромторга России об отмене курсовых (зависящих от курса доллара) вывозных таможенных пошлин в отношении отдельных видов чугуна и горячекатаного проката.С 1 октября прошлого года по конец текущего года действуют курсовые экспортные пошлины, которые варьируются от 0 до 7% в зависимости от курса рубля к доллару. Так, нулевая пошлина применяется в случае, когда рубль по отношению к доллару составляет 80 и ниже.

https://1prime.ru/20241018/pshenitsa-852262339.html

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чугун, отмена