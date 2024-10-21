Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В ПСБ оценили долю кредитов малому бизнесу, оформляемых онлайн - 21.10.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20241021/psb-852305659.html
В ПСБ оценили долю кредитов малому бизнесу, оформляемых онлайн
В ПСБ оценили долю кредитов малому бизнесу, оформляемых онлайн - 21.10.2024, ПРАЙМ
В ПСБ оценили долю кредитов малому бизнесу, оформляемых онлайн
Доля оформляемых в Промсвязьбанке (ПСБ) кредитов малому бизнесу онлайн превысила 90% в общем числе выдаваемых банком этому сегменту кредитов, сообщила РИА... | 21.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-21T17:03+0300
2024-10-21T17:04+0300
экономика
россия
псб
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/05/1f/848718185_0:172:3031:1877_1920x0_80_0_0_ee5cb1427bfe6a5e1e02906bfd0ee94e.jpg
СИРИУС, 21 окт - ПРАЙМ. Доля оформляемых в Промсвязьбанке (ПСБ) кредитов малому бизнесу онлайн превысила 90% в общем числе выдаваемых банком этому сегменту кредитов, сообщила РИА Новости старший вице-президент, руководитель блока малого бизнеса ПСБ Ирина Жимерина в кулуарах Finopolis 2024. "На самом деле мы видим, что количество сделок превысило в онлайне уже больше 90%, если мы говорим по количеству сделок. Если мы будем говорить по сумме, то это порядка 33%. Крупные сделки, конечно же, проходят более в стандартном процессе без онлайн-формата", - сказала Жимерина. Также она отметила, что банк увеличил предельную сумму кредитов онлайн в 2024 году. Если раньше это были суммы порядка 100 миллионов рублей, то сейчас - до 300 миллионов рублей. "Рассматриваем вообще до 500 миллионов предельный лимит", - добавила она.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/05/1f/848718185_150:0:2881:2048_1920x0_80_0_0_de75809353764d3f2066399b5b408a28.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, псб
Экономика, РОССИЯ, ПСБ
17:03 21.10.2024 (обновлено: 17:04 21.10.2024)
 
В ПСБ оценили долю кредитов малому бизнесу, оформляемых онлайн

ПСБ: доля кредитов малому бизнесу, оформляемых онлайн, превысила 90%

© РИА Новости . Александр Кряжев | Перейти в медиабанк"ПСБ-Банк"
ПСБ-Банк - ПРАЙМ, 1920, 21.10.2024
© РИА Новости . Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
СИРИУС, 21 окт - ПРАЙМ. Доля оформляемых в Промсвязьбанке (ПСБ) кредитов малому бизнесу онлайн превысила 90% в общем числе выдаваемых банком этому сегменту кредитов, сообщила РИА Новости старший вице-президент, руководитель блока малого бизнеса ПСБ Ирина Жимерина в кулуарах Finopolis 2024.
"На самом деле мы видим, что количество сделок превысило в онлайне уже больше 90%, если мы говорим по количеству сделок. Если мы будем говорить по сумме, то это порядка 33%. Крупные сделки, конечно же, проходят более в стандартном процессе без онлайн-формата", - сказала Жимерина.
Также она отметила, что банк увеличил предельную сумму кредитов онлайн в 2024 году. Если раньше это были суммы порядка 100 миллионов рублей, то сейчас - до 300 миллионов рублей. "Рассматриваем вообще до 500 миллионов предельный лимит", - добавила она.
 
ЭкономикаРОССИЯПСБ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала