https://1prime.ru/20241021/psb-852305659.html
В ПСБ оценили долю кредитов малому бизнесу, оформляемых онлайн
В ПСБ оценили долю кредитов малому бизнесу, оформляемых онлайн - 21.10.2024, ПРАЙМ
В ПСБ оценили долю кредитов малому бизнесу, оформляемых онлайн
Доля оформляемых в Промсвязьбанке (ПСБ) кредитов малому бизнесу онлайн превысила 90% в общем числе выдаваемых банком этому сегменту кредитов, сообщила РИА... | 21.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-21T17:03+0300
2024-10-21T17:03+0300
2024-10-21T17:04+0300
экономика
россия
псб
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/05/1f/848718185_0:172:3031:1877_1920x0_80_0_0_ee5cb1427bfe6a5e1e02906bfd0ee94e.jpg
СИРИУС, 21 окт - ПРАЙМ. Доля оформляемых в Промсвязьбанке (ПСБ) кредитов малому бизнесу онлайн превысила 90% в общем числе выдаваемых банком этому сегменту кредитов, сообщила РИА Новости старший вице-президент, руководитель блока малого бизнеса ПСБ Ирина Жимерина в кулуарах Finopolis 2024. "На самом деле мы видим, что количество сделок превысило в онлайне уже больше 90%, если мы говорим по количеству сделок. Если мы будем говорить по сумме, то это порядка 33%. Крупные сделки, конечно же, проходят более в стандартном процессе без онлайн-формата", - сказала Жимерина. Также она отметила, что банк увеличил предельную сумму кредитов онлайн в 2024 году. Если раньше это были суммы порядка 100 миллионов рублей, то сейчас - до 300 миллионов рублей. "Рассматриваем вообще до 500 миллионов предельный лимит", - добавила она.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/05/1f/848718185_150:0:2881:2048_1920x0_80_0_0_de75809353764d3f2066399b5b408a28.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, псб
В ПСБ оценили долю кредитов малому бизнесу, оформляемых онлайн
ПСБ: доля кредитов малому бизнесу, оформляемых онлайн, превысила 90%
СИРИУС, 21 окт - ПРАЙМ. Доля оформляемых в Промсвязьбанке (ПСБ) кредитов малому бизнесу онлайн превысила 90% в общем числе выдаваемых банком этому сегменту кредитов, сообщила РИА Новости старший вице-президент, руководитель блока малого бизнеса ПСБ Ирина Жимерина в кулуарах Finopolis 2024.
"На самом деле мы видим, что количество сделок превысило в онлайне уже больше 90%, если мы говорим по количеству сделок. Если мы будем говорить по сумме, то это порядка 33%. Крупные сделки, конечно же, проходят более в стандартном процессе без онлайн-формата", - сказала Жимерина.
Также она отметила, что банк увеличил предельную сумму кредитов онлайн в 2024 году. Если раньше это были суммы порядка 100 миллионов рублей, то сейчас - до 300 миллионов рублей. "Рассматриваем вообще до 500 миллионов предельный лимит", - добавила она.