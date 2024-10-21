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В ПСБ оценили долю кредитов малому бизнесу, оформляемых онлайн

В ПСБ оценили долю кредитов малому бизнесу, оформляемых онлайн - 21.10.2024, ПРАЙМ

В ПСБ оценили долю кредитов малому бизнесу, оформляемых онлайн

Доля оформляемых в Промсвязьбанке (ПСБ) кредитов малому бизнесу онлайн превысила 90% в общем числе выдаваемых банком этому сегменту кредитов, сообщила РИА... | 21.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-21T17:03+0300

2024-10-21T17:03+0300

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СИРИУС, 21 окт - ПРАЙМ. Доля оформляемых в Промсвязьбанке (ПСБ) кредитов малому бизнесу онлайн превысила 90% в общем числе выдаваемых банком этому сегменту кредитов, сообщила РИА Новости старший вице-президент, руководитель блока малого бизнеса ПСБ Ирина Жимерина в кулуарах Finopolis 2024. "На самом деле мы видим, что количество сделок превысило в онлайне уже больше 90%, если мы говорим по количеству сделок. Если мы будем говорить по сумме, то это порядка 33%. Крупные сделки, конечно же, проходят более в стандартном процессе без онлайн-формата", - сказала Жимерина. Также она отметила, что банк увеличил предельную сумму кредитов онлайн в 2024 году. Если раньше это были суммы порядка 100 миллионов рублей, то сейчас - до 300 миллионов рублей. "Рассматриваем вообще до 500 миллионов предельный лимит", - добавила она.

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