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Чуть более 50% граждан Молдавии высказались за вступление в Евросоюз - 21.10.2024, ПРАЙМ
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Чуть более 50% граждан Молдавии высказались за вступление в Евросоюз
Чуть более 50% граждан Молдавии высказались за вступление в Евросоюз - 21.10.2024, ПРАЙМ
Чуть более 50% граждан Молдавии высказались за вступление в Евросоюз
На референдуме по вопросу о вступлении Молдавии в Евросоюз за евроинтеграцию проголосовали 50,46% избирателей, следует из предварительных данных центральной... | 21.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-21T19:06+0300
2024-10-21T19:07+0300
политика
молдавия
референдум
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МОСКВА, 21 окт - ПРАЙМ. На референдуме по вопросу о вступлении Молдавии в Евросоюз за евроинтеграцию проголосовали 50,46% избирателей, следует из предварительных данных центральной избирательной комиссии по итогам обработки 100% протоколов.На референдуме гражданам было предложено дать ответ на единственный вопрос: "Поддерживаете ли вы изменение конституции с целью вступления Республики Молдова в Европейский союз?". Против евроинтеграции проголосовали 49,54% избирателей. Как свидетельствует статистика центризбиркома, за "европейский путь" отдали свои голоса 751 235 избирателей, против - 737 639.Идея проведения плебисцита вызвала бурную критику молдавской общественности и оппозиции. По оценкам представителей оппозиции, народный опрос на тему евроинтеграции слабо отражает чаяния молдован, но при этом представляет собой инструмент укрепления позиций действующего руководства страны.
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молдавия, референдум
Политика, МОЛДАВИЯ, референдум
19:06 21.10.2024 (обновлено: 19:07 21.10.2024)
 
Чуть более 50% граждан Молдавии высказались за вступление в Евросоюз

Данные ЦИК: 50,46% граждан Молдавии высказались за вступление в Евросоюз

© flickr.com / Aurelian SÄƒndulescuФлаг Молдавии
Флаг Молдавии - ПРАЙМ, 1920, 21.10.2024
© flickr.com / Aurelian SÄƒndulescu
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МОСКВА, 21 окт - ПРАЙМ. На референдуме по вопросу о вступлении Молдавии в Евросоюз за евроинтеграцию проголосовали 50,46% избирателей, следует из предварительных данных центральной избирательной комиссии по итогам обработки 100% протоколов.
На референдуме гражданам было предложено дать ответ на единственный вопрос: "Поддерживаете ли вы изменение конституции с целью вступления Республики Молдова в Европейский союз?".
Против евроинтеграции проголосовали 49,54% избирателей. Как свидетельствует статистика центризбиркома, за "европейский путь" отдали свои голоса 751 235 избирателей, против - 737 639.
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12:00
Идея проведения плебисцита вызвала бурную критику молдавской общественности и оппозиции. По оценкам представителей оппозиции, народный опрос на тему евроинтеграции слабо отражает чаяния молдован, но при этом представляет собой инструмент укрепления позиций действующего руководства страны.
 
ПолитикаМОЛДАВИЯреферендум
 
 
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