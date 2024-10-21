https://1prime.ru/20241021/referendum-852307244.html

Чуть более 50% граждан Молдавии высказались за вступление в Евросоюз

Чуть более 50% граждан Молдавии высказались за вступление в Евросоюз - 21.10.2024, ПРАЙМ

Чуть более 50% граждан Молдавии высказались за вступление в Евросоюз

На референдуме по вопросу о вступлении Молдавии в Евросоюз за евроинтеграцию проголосовали 50,46% избирателей, следует из предварительных данных центральной... | 21.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-21T19:06+0300

2024-10-21T19:06+0300

2024-10-21T19:07+0300

политика

молдавия

референдум

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МОСКВА, 21 окт - ПРАЙМ. На референдуме по вопросу о вступлении Молдавии в Евросоюз за евроинтеграцию проголосовали 50,46% избирателей, следует из предварительных данных центральной избирательной комиссии по итогам обработки 100% протоколов.На референдуме гражданам было предложено дать ответ на единственный вопрос: "Поддерживаете ли вы изменение конституции с целью вступления Республики Молдова в Европейский союз?". Против евроинтеграции проголосовали 49,54% избирателей. Как свидетельствует статистика центризбиркома, за "европейский путь" отдали свои голоса 751 235 избирателей, против - 737 639.Идея проведения плебисцита вызвала бурную критику молдавской общественности и оппозиции. По оценкам представителей оппозиции, народный опрос на тему евроинтеграции слабо отражает чаяния молдован, но при этом представляет собой инструмент укрепления позиций действующего руководства страны.

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молдавия, референдум