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Западные авиакомпании сокращают число рейсов в Китай, пишет СМИ
Западные авиакомпании сокращают число рейсов в Китай, пишет СМИ - 21.10.2024, ПРАЙМ
Западные авиакомпании сокращают число рейсов в Китай, пишет СМИ
Ряд авиакомпаний западных стран сокращает число рейсов в Китай из-за запрета на доступ в воздушное пространство России и опасений по поводу замедления... | 21.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-21T05:18+0300
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ПЕКИН, 21 окт - ПРАЙМ. Ряд авиакомпаний западных стран сокращает число рейсов в Китай из-за запрета на доступ в воздушное пространство России и опасений по поводу замедления экономического роста КНР, пишет издание South China Morning Post. Как отмечают авторы статьи, западные авиалинии сокращают количество рейсов в Китай с октября, поскольку "китайские авиаперевозчики получили преимущество", имея возможность использовать воздушное пространство России. Некоторые аналитики отмечают, что причина сокращения числа авиарейсов также вызвана опасениями по поводу замедления экономического роста КНР. В частности, как пишет издание, британская авиакомпания Virgin Atlantic планирует приостановить свой маршрут Шанхай - Лондонский аэропорт Хитроу спустя 25 лет работы, а British Airways прекратит выполнять рейсы из Хитроу в аэропорт "Дасин" в Пекине. Кроме того, отмечают авторы, в ноябре прекратит полеты из Копенгагена в Шанхай Scandinavian Airlines. По данным газеты, в прошлом месяце немецкий перевозчик Lufthansa рассматривал вопрос о приостановке маршрута Франкфурт - Пекин. Приостановка рейсов, отмечает газета, частично связана с конкуренцией со стороны китайских перевозчиков, которые могут сэкономить два-три часа полета и десятки тысяч долларов США за полет, совершая рейсы через российское воздушное пространство, которое закрыто для западных перевозчиков. "Китайские перевозчики, использующие российское воздушное пространство, предлагают более низкие тарифы и больший выбор рейсов, особенно из небольших китайских городов, которые не обслуживаются иностранными перевозчиками", - приводит издание слова директора по консультационным услугам гонконгской компании по обслуживанию авиаперевозок Asian Sky Group Денниса Лау. Другой причиной, по словам аналитиков, является снижение спроса на деловые поездки в Китай на фоне опасений по поводу замедления экономического роста КНР, пишет издание. В 2022 году ЕС закрыл свое воздушное пространство для авиакомпаний из России. В ответ Россия запретила компаниям из западных стран заходить в свое воздушное пространство без специального разрешения.
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авиакомпании, россия, китай
Экономика, авиакомпании, РОССИЯ, КИТАЙ
Западные авиакомпании сокращают число рейсов в Китай, пишет СМИ
SCMP:западные компании сокращают число рейсов в КНР из-за запрета летать через Россию
ПЕКИН, 21 окт - ПРАЙМ. Ряд авиакомпаний западных стран сокращает число рейсов в Китай из-за запрета на доступ в воздушное пространство России и опасений по поводу замедления экономического роста КНР, пишет издание South China Morning Post.
Как отмечают авторы статьи, западные авиалинии сокращают количество рейсов в Китай с октября, поскольку "китайские авиаперевозчики получили преимущество", имея возможность использовать воздушное пространство России. Некоторые аналитики отмечают, что причина сокращения числа авиарейсов также вызвана опасениями по поводу замедления экономического роста КНР.
В частности, как пишет издание, британская авиакомпания Virgin Atlantic планирует приостановить свой маршрут Шанхай - Лондонский аэропорт Хитроу спустя 25 лет работы, а British Airways прекратит выполнять рейсы из Хитроу в аэропорт "Дасин" в Пекине. Кроме того, отмечают авторы, в ноябре прекратит полеты из Копенгагена в Шанхай Scandinavian Airlines. По данным газеты, в прошлом месяце немецкий перевозчик Lufthansa рассматривал вопрос о приостановке маршрута Франкфурт - Пекин.
Пассажиропоток авиакомпаний России превысил десять миллионов человек
Приостановка рейсов, отмечает газета, частично связана с конкуренцией со стороны китайских перевозчиков, которые могут сэкономить два-три часа полета и десятки тысяч долларов США за полет, совершая рейсы через российское воздушное пространство, которое закрыто для западных перевозчиков.
"Китайские перевозчики, использующие российское воздушное пространство, предлагают более низкие тарифы и больший выбор рейсов, особенно из небольших китайских городов, которые не обслуживаются иностранными перевозчиками", - приводит издание слова директора по консультационным услугам гонконгской компании по обслуживанию авиаперевозок Asian Sky Group Денниса Лау.
Другой причиной, по словам аналитиков, является снижение спроса на деловые поездки в Китай на фоне опасений по поводу замедления экономического роста КНР, пишет издание.
В 2022 году ЕС закрыл свое воздушное пространство для авиакомпаний из России. В ответ Россия запретила компаниям из западных стран заходить в свое воздушное пространство без специального разрешения.