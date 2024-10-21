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FT раскрыло намерения европейского регулятора усилить надзор за финрынками
FT раскрыло намерения европейского регулятора усилить надзор за финрынками - 21.10.2024, ПРАЙМ
FT раскрыло намерения европейского регулятора усилить надзор за финрынками
Европейское управление по ценным бумагам и рынкам (ESMA) хочет расширить свои полномочия и стать столь же значимой, как Комиссии по ценным бумагам и биржам США... | 21.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-21T14:47+0300
2024-10-21T14:47+0300
2024-10-21T14:47+0300
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МОСКВА, 21 окт - ПРАЙМ. Европейское управление по ценным бумагам и рынкам (ESMA) хочет расширить свои полномочия и стать столь же значимой, как Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC), пишет издание Financial Times. "Европейский орган по надзору за финансовыми рынками хочет расширить полномочия надзора за основными фондовыми биржами и другими важнейшими частями финансовой инфраструктуры блока, поскольку он стремится стать европейской версией Комиссии по ценным бумагам и биржам США", - пишет издание. По словам главы ESMA Верены Росс (Verena Ross), в Еврокомиссии "явно прослеживается политический аппетит" к централизации надзора за финансовыми рынками ЕС, чтобы оживить испытывающие трудности рынки капитала, также пишет издание. "Нужно оценить, в каких областях имеет смысл сделать еще один шаг к центральному надзору ЕС. Нам нужно обратить особое внимание на всех трансграничных системно важных инфраструктурных игроков", - рассказала Росс газете. Некоторые небольшие страны ЕС, такие как Люксембург и Ирландия, выступили против этой идеи из опасений, что она может подорвать их процветающие финансовые секторы, отмечается в материале. При этом Росс выражает уверенность в том, что такой переход "повысит эффективность финансовых рынков Европы". "Наличие эффективной нормативной и надзорной базы оказывает большое влияние на работу единого рынка капитала, а в Европе этого нет", - цитирует газета главу ESMA. По словам Росс, поэтапный процесс наращивания полномочий предпочтительнее. "Мы не должны забывать, что рынки ЕС сильно отличаются от рынков США в плане разнообразия правовых систем. Нужно сделать так, чтобы роль центрального надзора ЕС выполнялась там, где это наиболее целесообразно на данный момент", - приводит газета слова Росс.
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ес, ецб, банки, мировые рынки
ЕС, ЕЦБ, Банки, мировые рынки
FT раскрыло намерения европейского регулятора усилить надзор за финрынками
FT: Европейский регулятор может усилить надзор за финрынками по примеру SEC
МОСКВА, 21 окт - ПРАЙМ. Европейское управление по ценным бумагам и рынкам (ESMA) хочет расширить свои полномочия и стать столь же значимой, как Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC), пишет издание Financial Times.
"Европейский орган по надзору за финансовыми рынками хочет расширить полномочия надзора за основными фондовыми биржами и другими важнейшими частями финансовой инфраструктуры блока, поскольку он стремится стать европейской версией Комиссии по ценным бумагам и биржам США", - пишет издание.
По словам главы ESMA Верены Росс (Verena Ross), в Еврокомиссии "явно прослеживается политический аппетит" к централизации надзора за финансовыми рынками ЕС, чтобы оживить испытывающие трудности рынки капитала, также пишет издание.
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"Нужно оценить, в каких областях имеет смысл сделать еще один шаг к центральному надзору ЕС. Нам нужно обратить особое внимание на всех трансграничных системно важных инфраструктурных игроков", - рассказала Росс газете.
Некоторые небольшие страны ЕС, такие как Люксембург и Ирландия, выступили против этой идеи из опасений, что она может подорвать их процветающие финансовые секторы, отмечается в материале. При этом Росс выражает уверенность в том, что такой переход "повысит эффективность финансовых рынков Европы". "Наличие эффективной нормативной и надзорной базы оказывает большое влияние на работу единого рынка капитала, а в Европе этого нет", - цитирует газета главу ESMA.
По словам Росс, поэтапный процесс наращивания полномочий предпочтительнее. "Мы не должны забывать, что рынки ЕС сильно отличаются от рынков США в плане разнообразия правовых систем. Нужно сделать так, чтобы роль центрального надзора ЕС выполнялась там, где это наиболее целесообразно на данный момент", - приводит газета слова Росс.