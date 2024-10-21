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Рынок способен на рост

Рынок способен на рост - 21.10.2024, ПРАЙМ

Рынок способен на рост

В пятницу, 18 октября, по итогам дня рублевые пары закрылись снижением. Пара доллар/рубль снизилась на 0,97%, до 95,26 рубля, евро/рубль - на 0,57%, до 103,63... | 21.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-21T09:00+0300

2024-10-21T09:00+0300

2024-10-21T09:00+0300

мнения аналитиков

российский рынок акций

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МОСКВА, 21 окт - ПРАЙМ. В пятницу, 18 октября, по итогам дня рублевые пары закрылись снижением. Пара доллар/рубль снизилась на 0,97%, до 95,26 рубля, евро/рубль - на 0,57%, до 103,63 рубля, юань/рубль - на 1,25%, до 13,38 рубля. ЦБ РФ установил курсы валют на выходные и 21 октября: доллар - 96,4172 рубля, евро - 104,8565 рубля. В последний день недели коррекция по валютам усилилась, несмотря на падение цен на нефть. Поддержку нацвалюта могла получать от приближающегося налогового периода, который будет оказывать более сильное влияние по мере приближения пика налоговых платежей 28 октября. Судя по укреплению рубля, экспортеры начали активнее продавать иностранную валюту, увеличивая её предложение. Также поддержку оказывали ожидания предстоящего 25 октября заседания ЦБ РФ, на котором регулятор может вновь повысить ставку. Что касается нефти, баррель Brent подешевел на 1,87%, до 73,06 доллара. За неделю падение составило более 7%, что является максимальным спадом за полтора месяца. На мой взгляд, это связано с пересмотром оценок спроса на нефть в сторону снижения как МЭА, так и ОПЕК, а также с замедлением экономического роста в Китае. В понедельник, 21 октября, на торгах в Азии баррель Brent стоит 73,57 доллара. На фоне продолжающейся коррекции индекса доллара рискну по нефти рассмотреть восстановление до 74,80 доллара в рамках коррекции. Если с коррекцией не получится и торги в понедельник закроются ниже 74 долларов, то ждем дальнейшего скатывания до уровня 71,25 доллара. Рубль продемонстрировал относительную устойчивость, несмотря на неблагоприятную динамику нефтяных цен и укрепление доллара. Это может свидетельствовать о сохранении внутренних механизмов поддержки национальной валюты. Однако риски дальнейшего ослабления рубля сохраняются, особенно в свете смягчения требований к экспортерам по продаже валютной выручки. Пара доллар/рубль торгуется на уровне 95,26 рубля. Есть признаки разворота бычьего тренда по доллару, но его пока контролируют покупатели. Ключевая поддержка находится на уровне 95,10 рубля. Чтобы рублю окончательно переломить ситуацию в свою пользу, необходимо пройти зону 94,50 - 95,10 рубля. Поскольку на 28 октября выпадает пик налоговых выплат, то на текущей неделе рубль будет получать поддержку от экспортеров. Ключевым событием недели станет заседание ЦБ РФ по ключевой ставке. Ожидания возможного повышения ставки до 20-21% могут оказать краткосрочную поддержку рублю. Также важно следить за развитием ситуации на Ближнем Востоке и динамикой нефтяных цен, которые остаются ключевыми внешними факторами влияния на курс российской валюты. Индекс Мосбиржи снизился на 0,42%, до 2751,90 п., тогда как долларовый индекс вырос на 0,33%, до 899,12 п. Индекс Мосбиржи пытался восстановиться, но не получилось. Укрепление рубля на фоне снижения цен на нефть сделало свое дело. Но несмотря на это, не наблюдалось сильных продаж, скорее наоборот - инвесторы стремились выкупить просадку. При отсутствии серьезных негативных событий индекс Мосбиржи может остаться выше 2745 п. Следим за динамикой рубля. У него появилась возможность еще сильнее укрепиться. Нефть тоже пока не показывает явных сигналов к росту. Поддержкой выступает уровень 2725 п. Ниже него располагается цель 2600 п.

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2024

Владислав Антонов https://cdnn.1prime.ru/img/83731/31/837313110_0:0:853:854_100x100_80_0_0_80a13cbeae40842f6b249030b288f314.jpg

Владислав Антонов https://cdnn.1prime.ru/img/83731/31/837313110_0:0:853:854_100x100_80_0_0_80a13cbeae40842f6b249030b288f314.jpg

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Владислав Антонов https://cdnn.1prime.ru/img/83731/31/837313110_0:0:853:854_100x100_80_0_0_80a13cbeae40842f6b249030b288f314.jpg

мнения аналитиков, российский рынок акций