Затишье до пятницы

МОСКВА, 21 окт - ПРАЙМ. Индекс Мосбиржи в прошлую пятницу снизился менее чем на 0,2%, на закрытии недели бенчмарк остался сразу под 2760 п. Затишье на рынке скоро завершится, предположительно вверх. 25 октября состоится заседание ЦБ, и по оценкам большинства экспертов, регулятор вновь повысит ставку; но этот негатив, кажется, уже учтен в курсе акций и облигаций. К началу зимы ожидается скачок индекса к круглым 3000 п.Сильнее рынка — акции Группы Позитив (+2,9%). В ИТ-отрасли после санкций снизилась конкуренция с западными корпорациями, а вот спрос со стороны государства и российских корпораций на высокотехнологичную продукцию возрос. Бумаги в восходящем тренда, и с начала года там +31% при падении широкого рынка на 11% — преимущество очевидно.Слабее рынка — акции АЛРОСА (-3,6%). Хуже всех, но в пятницу там был дивгэп на 4,6%, так что формально бумаги упали даже меньше выплат. Поддержка в области 52 руб. может сдержать дальнейшее техническое падение, а фундаментально есть поддержка от Минфина — поступило предложение продлить закупки алмазов в Госфонд и в 2025 г.Рубль проявил силу: юань упал на 1,2% к 13,38; доллар просел на 0,8% до 96,41, а евро слетел на 0,9% до 104,85. Идея коррекции инвалют и восстановления рубля подтверждается, и до конца месяца рубль может быть еще дороже, а инвалюты — дешевле. Скажем, еще по -2% от текущих. Факторы за рубль: вероятность повышения ставки ЦБ 25 октября, налоговый период и пик платежей экспортеров перед бюджетом 28 октября, увеличение лимитов продажи валюты ЦБ в 25 раз в рамках октябрьского бюджетного правила.
МОСКВА, 21 окт - ПРАЙМ. Индекс Мосбиржи в прошлую пятницу снизился менее чем на 0,2%, на закрытии недели бенчмарк остался сразу под 2760 п. Затишье на рынке скоро завершится, предположительно вверх. 25 октября состоится заседание ЦБ, и по оценкам большинства экспертов, регулятор вновь повысит ставку; но этот негатив, кажется, уже учтен в курсе акций и облигаций. К началу зимы ожидается скачок индекса к круглым 3000 п.
Сильнее рынка — акции Группы Позитив (+2,9%). В ИТ-отрасли после санкций снизилась конкуренция с западными корпорациями, а вот спрос со стороны государства и российских корпораций на высокотехнологичную продукцию возрос. Бумаги в восходящем тренда, и с начала года там +31% при падении широкого рынка на 11% — преимущество очевидно.
Слабее рынка — акции АЛРОСА (-3,6%). Хуже всех, но в пятницу там был дивгэп на 4,6%, так что формально бумаги упали даже меньше выплат. Поддержка в области 52 руб. может сдержать дальнейшее техническое падение, а фундаментально есть поддержка от Минфина — поступило предложение продлить закупки алмазов в Госфонд и в 2025 г.
Рубль проявил силу: юань упал на 1,2% к 13,38; доллар просел на 0,8% до 96,41, а евро слетел на 0,9% до 104,85. Идея коррекции инвалют и восстановления рубля подтверждается, и до конца месяца рубль может быть еще дороже, а инвалюты — дешевле. Скажем, еще по -2% от текущих. Факторы за рубль: вероятность повышения ставки ЦБ 25 октября, налоговый период и пик платежей экспортеров перед бюджетом 28 октября, увеличение лимитов продажи валюты ЦБ в 25 раз в рамках октябрьского бюджетного правила.
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