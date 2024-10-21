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Затишье до пятницы - 21.10.2024, ПРАЙМ
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Затишье до пятницы
Затишье до пятницы - 21.10.2024, ПРАЙМ
Затишье до пятницы
Индекс Мосбиржи в прошлую пятницу снизился менее чем на 0,2%, на закрытии недели бенчмарк остался сразу под 2760 п. Затишье на рынке скоро завершится,... | 21.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-21T09:30+0300
2024-10-21T09:30+0300
мнения аналитиков
российский рынок акций
рубль
биржа
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/852292461.jpg?1729492220
МОСКВА, 21 окт - ПРАЙМ. Индекс Мосбиржи в прошлую пятницу снизился менее чем на 0,2%, на закрытии недели бенчмарк остался сразу под 2760 п. Затишье на рынке скоро завершится, предположительно вверх. 25 октября состоится заседание ЦБ, и по оценкам большинства экспертов, регулятор вновь повысит ставку; но этот негатив, кажется, уже учтен в курсе акций и облигаций. К началу зимы ожидается скачок индекса к круглым 3000 п.Сильнее рынка — акции Группы Позитив (+2,9%). В ИТ-отрасли после санкций снизилась конкуренция с западными корпорациями, а вот спрос со стороны государства и российских корпораций на высокотехнологичную продукцию возрос. Бумаги в восходящем тренда, и с начала года там +31% при падении широкого рынка на 11% — преимущество очевидно.Слабее рынка — акции АЛРОСА (-3,6%). Хуже всех, но в пятницу там был дивгэп на 4,6%, так что формально бумаги упали даже меньше выплат. Поддержка в области 52 руб. может сдержать дальнейшее техническое падение, а фундаментально есть поддержка от Минфина — поступило предложение продлить закупки алмазов в Госфонд и в 2025 г.Рубль проявил силу: юань упал на 1,2% к 13,38; доллар просел на 0,8% до 96,41, а евро слетел на 0,9% до 104,85. Идея коррекции инвалют и восстановления рубля подтверждается, и до конца месяца рубль может быть еще дороже, а инвалюты — дешевле. Скажем, еще по -2% от текущих. Факторы за рубль: вероятность повышения ставки ЦБ 25 октября, налоговый период и пик платежей экспортеров перед бюджетом 28 октября, увеличение лимитов продажи валюты ЦБ в 25 раз в рамках октябрьского бюджетного правила.
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Михаил Зельцер
https://cdnn.1prime.ru/img/84277/87/842778763_1000:0:5016:4016_100x100_80_0_0_ff9e4e164f87e8f11cd23d65e3d77f1a.jpg
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4.7
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192
40
192
40
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1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
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40
мнения аналитиков, российский рынок акций, рубль, биржа
Мнения аналитиков, российский рынок акций, рубль, биржа
09:30 21.10.2024
 

Затишье до пятницы

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Михаил Зельцер
Михаил Зельцер
эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций"
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МОСКВА, 21 окт - ПРАЙМ. Индекс Мосбиржи в прошлую пятницу снизился менее чем на 0,2%, на закрытии недели бенчмарк остался сразу под 2760 п. Затишье на рынке скоро завершится, предположительно вверх. 25 октября состоится заседание ЦБ, и по оценкам большинства экспертов, регулятор вновь повысит ставку; но этот негатив, кажется, уже учтен в курсе акций и облигаций. К началу зимы ожидается скачок индекса к круглым 3000 п.
Сильнее рынка — акции Группы Позитив (+2,9%). В ИТ-отрасли после санкций снизилась конкуренция с западными корпорациями, а вот спрос со стороны государства и российских корпораций на высокотехнологичную продукцию возрос. Бумаги в восходящем тренда, и с начала года там +31% при падении широкого рынка на 11% — преимущество очевидно.
Слабее рынка — акции АЛРОСА (-3,6%). Хуже всех, но в пятницу там был дивгэп на 4,6%, так что формально бумаги упали даже меньше выплат. Поддержка в области 52 руб. может сдержать дальнейшее техническое падение, а фундаментально есть поддержка от Минфина — поступило предложение продлить закупки алмазов в Госфонд и в 2025 г.
Рубль проявил силу: юань упал на 1,2% к 13,38; доллар просел на 0,8% до 96,41, а евро слетел на 0,9% до 104,85. Идея коррекции инвалют и восстановления рубля подтверждается, и до конца месяца рубль может быть еще дороже, а инвалюты — дешевле. Скажем, еще по -2% от текущих. Факторы за рубль: вероятность повышения ставки ЦБ 25 октября, налоговый период и пик платежей экспортеров перед бюджетом 28 октября, увеличение лимитов продажи валюты ЦБ в 25 раз в рамках октябрьского бюджетного правила.

В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".

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