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В РЖД подтвердили планы по росту перевозок пассажиров
В РЖД подтвердили планы по росту перевозок пассажиров - 21.10.2024, ПРАЙМ
В РЖД подтвердили планы по росту перевозок пассажиров
РЖД сохраняют планы по росту перевозок пассажиров в 2024 году в дальнем следовании и пригородном сообщении до более 1,2 миллиарда человек, следует из слов... | 21.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-21T18:19+0300
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МОСКВА, 21 окт - ПРАЙМ. РЖД сохраняют планы по росту перевозок пассажиров в 2024 году в дальнем следовании и пригородном сообщении до более 1,2 миллиарда человек, следует из слов замгендиректора компании Ивана Колесникова. Летом текущего года в слайдах к интервью Колесникова корпоративному телевидению компании - РЖД-ТВ - сообщалось, что РЖД в 2024 году планируют рост перевозок пассажиров на 1,5% по сравнению с предыдущим годом – до 1,218 миллиарда человек. В частности, в дальнем следовании предполагалось перевезти 125,1 миллиона пассажиров (рост на 2,5%), в пригородном сообщении – 1,093 миллиарда человек (рост на 1,4%). "Будет больше прошлого года. У нас в прошлом году было 1 миллиард 199 тысяч суммарно. В этом году будет точно больше 1 миллиарда 200 тысяч", - сказал Колесников в понедельник на вопрос о прогнозе РЖД по перевозкам пассажиров по итогам 2024 года. Очень важно, продолжил он, как будут складываться в части показателей по перевозке пассажиров ноябрь и декабрь. Замглавы РЖД напомнил, что темпы в течении года были разные. Отвечая на вопрос о динамике перевозок пассажиров в дальнем следовании, он сказал, что будет рост. "Несколько процентов. Через некоторое время будет понятно", - добавил Колесников. Перевозки пассажиров на сети РЖД в январе-сентябре 2024 года выросли на 6,9% - до 956,3 миллиона пассажиров. В частности, в пригородном сообщении было перевезено 857,7 миллиона пассажиров (+7,1%), в дальнем следовании – 98,6 миллиона человек (+5,3%).
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ржд, перевозки пассажиров, планы
Экономика, РЖД, перевозки пассажиров, планы
В РЖД подтвердили планы по росту перевозок пассажиров
РЖД сохраняют планы по росту перевозок пассажиров в 2024 г до 1,2 млрд человек
МОСКВА, 21 окт - ПРАЙМ. РЖД сохраняют планы по росту перевозок пассажиров в 2024 году в дальнем следовании и пригородном сообщении до более 1,2 миллиарда человек, следует из слов замгендиректора компании Ивана Колесникова.
Летом текущего года в слайдах к интервью Колесникова корпоративному телевидению компании - РЖД-ТВ - сообщалось, что РЖД в 2024 году планируют рост перевозок пассажиров на 1,5% по сравнению с предыдущим годом – до 1,218 миллиарда человек. В частности, в дальнем следовании предполагалось перевезти 125,1 миллиона пассажиров (рост на 2,5%), в пригородном сообщении – 1,093 миллиарда человек (рост на 1,4%).
"Будет больше прошлого года. У нас в прошлом году было 1 миллиард 199 тысяч суммарно. В этом году будет точно больше 1 миллиарда 200 тысяч", - сказал Колесников в понедельник на вопрос о прогнозе РЖД по перевозкам пассажиров по итогам 2024 года.
Очень важно, продолжил он, как будут складываться в части показателей по перевозке пассажиров ноябрь и декабрь.
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Замглавы РЖД напомнил, что темпы в течении года были разные.
Отвечая на вопрос о динамике перевозок пассажиров в дальнем следовании, он сказал, что будет рост. "Несколько процентов. Через некоторое время будет понятно", - добавил Колесников.
Перевозки пассажиров на сети РЖД в январе-сентябре 2024 года выросли на 6,9% - до 956,3 миллиона пассажиров. В частности, в пригородном сообщении было перевезено 857,7 миллиона пассажиров (+7,1%), в дальнем следовании – 98,6 миллиона человек (+5,3%).