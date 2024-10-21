https://1prime.ru/20241021/rzhd-852306740.html

В РЖД подтвердили планы по росту перевозок пассажиров

В РЖД подтвердили планы по росту перевозок пассажиров - 21.10.2024, ПРАЙМ

В РЖД подтвердили планы по росту перевозок пассажиров

РЖД сохраняют планы по росту перевозок пассажиров в 2024 году в дальнем следовании и пригородном сообщении до более 1,2 миллиарда человек, следует из слов... | 21.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-21T18:19+0300

2024-10-21T18:19+0300

2024-10-21T18:20+0300

экономика

ржд

перевозки пассажиров

планы

https://cdnn.1prime.ru/img/84148/70/841487082_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_de65d03203a3a4cfa3973b1b5235d940.jpg

МОСКВА, 21 окт - ПРАЙМ. РЖД сохраняют планы по росту перевозок пассажиров в 2024 году в дальнем следовании и пригородном сообщении до более 1,2 миллиарда человек, следует из слов замгендиректора компании Ивана Колесникова. Летом текущего года в слайдах к интервью Колесникова корпоративному телевидению компании - РЖД-ТВ - сообщалось, что РЖД в 2024 году планируют рост перевозок пассажиров на 1,5% по сравнению с предыдущим годом – до 1,218 миллиарда человек. В частности, в дальнем следовании предполагалось перевезти 125,1 миллиона пассажиров (рост на 2,5%), в пригородном сообщении – 1,093 миллиарда человек (рост на 1,4%). "Будет больше прошлого года. У нас в прошлом году было 1 миллиард 199 тысяч суммарно. В этом году будет точно больше 1 миллиарда 200 тысяч", - сказал Колесников в понедельник на вопрос о прогнозе РЖД по перевозкам пассажиров по итогам 2024 года. Очень важно, продолжил он, как будут складываться в части показателей по перевозке пассажиров ноябрь и декабрь. Замглавы РЖД напомнил, что темпы в течении года были разные. Отвечая на вопрос о динамике перевозок пассажиров в дальнем следовании, он сказал, что будет рост. "Несколько процентов. Через некоторое время будет понятно", - добавил Колесников. Перевозки пассажиров на сети РЖД в январе-сентябре 2024 года выросли на 6,9% - до 956,3 миллиона пассажиров. В частности, в пригородном сообщении было перевезено 857,7 миллиона пассажиров (+7,1%), в дальнем следовании – 98,6 миллиона человек (+5,3%).

https://1prime.ru/20241018/poezda-852246466.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ржд, перевозки пассажиров, планы