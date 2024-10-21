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Politico: ЕС может возобновить дискуссии об ужесточении санкций против РФ

Politico: ЕС может возобновить дискуссии об ужесточении санкций против РФ - 21.10.2024, ПРАЙМ

Politico: ЕС может возобновить дискуссии об ужесточении санкций против РФ

Государства-члены Европейского союза могут вскоре возобновить дискуссии об ужесточении антироссийских санкций. Об этом сообщает издание Politico. | 21.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-21T09:06+0300

2024-10-21T09:06+0300

2024-10-21T09:15+0300

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МОСКВА, 21 окт - ПРАЙМ. Государства-члены Европейского союза могут вскоре возобновить дискуссии об ужесточении антироссийских санкций. Об этом сообщает издание Politico.В статье сообщается, что обсуждение санкционного режима планируется возобновить в январе. Таким образом страны ЕС стремятся нанести России еще больший урон. Также уточняется, что в случае подрыва российской экономики Венгрия, которая не раз высказывалась о бессмысленности антироссийских рестрикций, будет вынуждена отказаться от контроля над обсуждениями стратегий.В то же время, собеседники издания обвиняют премьера Венгрии Виктора Орбана в том, что именно он посредством председательства своей страны в ЕС положил конец дискуссиям о санкциях.После начала Россией специальной военной операции на Украине западные страны усилили рестрикции в отношении Москвы. Как не раз подчеркивали российские власти, отечественная экономика адаптировалась к ограничениям. Однако санкции ударили по Европе и США — странам, которые сами же их и вводили. Так, на Западе выросли цены на топливо, продукты питания, ускорилась инфляция и поднялся уровень безработицы.

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россия, запад, ес, санкции против рф