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"Решить проблему". СМИ узнали, какие ограничения введет ЕС против России

"Решить проблему". СМИ узнали, какие ограничения введет ЕС против России - 21.10.2024, ПРАЙМ

"Решить проблему". СМИ узнали, какие ограничения введет ЕС против России

Запрет на экспорт энергоносителей из Российской Федерации станет основой 15-го пакета санкций государств Европейского союза в отношении России. Об этом пишет... | 21.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-21T20:30+0300

2024-10-21T20:30+0300

2024-10-21T20:30+0300

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МОСКВА, 21 окт - ПРАЙМ. Запрет на экспорт энергоносителей из Российской Федерации станет основой 15-го пакета санкций государств Европейского союза в отношении России. Об этом пишет издание Politico.По словам авторов материала, в Евросоюзе планируют ужесточить ограничения на снабжение государств Евросоюза газом из РФ, а кроме того, европейцы готовятся ввести новые ограничения против российского танкерного флота.При этом со ссылкой на источники в статье сообщается, что Венгрия не поддерживает введение новых антироссийских ограничений, и это в значительной степени осложняет ситуацию. Вместе с тем страны Евросоюза выражают обеспокоенность в отношении роста поставок российских энергоресурсов за рубеж.Издание цитирует министр по климату и окружающей среде в Польше Кристоффа Болесты, заявившего на встрече с коллегами в Люксембурге: "Импорт российской энергии (растет - прим. ред.) <...> это плохой знак. Мы должны решить эту проблему".Международные эксперты отмечают, что, несмотря на вводимые Евросоюзом ограничения, Российской Федерации удается вполне успешно работать на международном энергорынке.

https://1prime.ru/20241020/serbiya-852286074.html

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