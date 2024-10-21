https://1prime.ru/20241021/sanktsii-852308501.html
"Решить проблему". СМИ узнали, какие ограничения введет ЕС против России
"Решить проблему". СМИ узнали, какие ограничения введет ЕС против России - 21.10.2024, ПРАЙМ
"Решить проблему". СМИ узнали, какие ограничения введет ЕС против России
Запрет на экспорт энергоносителей из Российской Федерации станет основой 15-го пакета санкций государств Европейского союза в отношении России. Об этом пишет... | 21.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-21T20:30+0300
2024-10-21T20:30+0300
2024-10-21T20:30+0300
экономика
ес
санкции против рф
https://cdnn.1prime.ru/img/83750/33/837503324_0:160:3077:1890_1920x0_80_0_0_29bb94a4584cf7114cd38dfd2e29a7bf.jpg
МОСКВА, 21 окт - ПРАЙМ. Запрет на экспорт энергоносителей из Российской Федерации станет основой 15-го пакета санкций государств Европейского союза в отношении России. Об этом пишет издание Politico.По словам авторов материала, в Евросоюзе планируют ужесточить ограничения на снабжение государств Евросоюза газом из РФ, а кроме того, европейцы готовятся ввести новые ограничения против российского танкерного флота.При этом со ссылкой на источники в статье сообщается, что Венгрия не поддерживает введение новых антироссийских ограничений, и это в значительной степени осложняет ситуацию. Вместе с тем страны Евросоюза выражают обеспокоенность в отношении роста поставок российских энергоресурсов за рубеж.Издание цитирует министр по климату и окружающей среде в Польше Кристоффа Болесты, заявившего на встрече с коллегами в Люксембурге: "Импорт российской энергии (растет - прим. ред.) <...> это плохой знак. Мы должны решить эту проблему".Международные эксперты отмечают, что, несмотря на вводимые Евросоюзом ограничения, Российской Федерации удается вполне успешно работать на международном энергорынке.
https://1prime.ru/20241020/serbiya-852286074.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83750/33/837503324_172:0:2903:2048_1920x0_80_0_0_ca20a35781c71d4a591bcaaad9e7ebc1.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ес, санкции против рф
Экономика, ЕС, санкции против РФ
"Решить проблему". СМИ узнали, какие ограничения введет ЕС против России
Politico: ЕС намерен ужесточить запрет на снабжение российскими энергоносителями
МОСКВА, 21 окт - ПРАЙМ. Запрет на экспорт энергоносителей из Российской Федерации станет основой 15-го пакета санкций государств Европейского союза в отношении России. Об этом пишет издание Politico.
По словам авторов материала, в Евросоюзе планируют ужесточить ограничения на снабжение государств Евросоюза газом из РФ, а кроме того, европейцы готовятся ввести новые ограничения против российского танкерного флота.
При этом со ссылкой на источники в статье сообщается, что Венгрия не поддерживает введение новых антироссийских ограничений, и это в значительной степени осложняет ситуацию. Вместе с тем страны Евросоюза выражают обеспокоенность в отношении роста поставок российских энергоресурсов за рубеж.
Издание цитирует министр по климату и окружающей среде в Польше Кристоффа Болесты, заявившего на встрече с коллегами в Люксембурге: "Импорт российской энергии (растет - прим. ред.) <...> это плохой знак. Мы должны решить эту проблему".
Сербия не будет вводить санкции против России, заявил Вулин
Международные эксперты отмечают, что, несмотря на вводимые Евросоюзом ограничения, Российской Федерации удается вполне успешно работать на международном энергорынке.