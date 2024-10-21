Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Решить проблему". СМИ узнали, какие ограничения введет ЕС против России - 21.10.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20241021/sanktsii-852308501.html
"Решить проблему". СМИ узнали, какие ограничения введет ЕС против России
"Решить проблему". СМИ узнали, какие ограничения введет ЕС против России - 21.10.2024, ПРАЙМ
"Решить проблему". СМИ узнали, какие ограничения введет ЕС против России
Запрет на экспорт энергоносителей из Российской Федерации станет основой 15-го пакета санкций государств Европейского союза в отношении России. Об этом пишет... | 21.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-21T20:30+0300
2024-10-21T20:30+0300
экономика
ес
санкции против рф
https://cdnn.1prime.ru/img/83750/33/837503324_0:160:3077:1890_1920x0_80_0_0_29bb94a4584cf7114cd38dfd2e29a7bf.jpg
МОСКВА, 21 окт - ПРАЙМ. Запрет на экспорт энергоносителей из Российской Федерации станет основой 15-го пакета санкций государств Европейского союза в отношении России. Об этом пишет издание Politico.По словам авторов материала, в Евросоюзе планируют ужесточить ограничения на снабжение государств Евросоюза газом из РФ, а кроме того, европейцы готовятся ввести новые ограничения против российского танкерного флота.При этом со ссылкой на источники в статье сообщается, что Венгрия не поддерживает введение новых антироссийских ограничений, и это в значительной степени осложняет ситуацию. Вместе с тем страны Евросоюза выражают обеспокоенность в отношении роста поставок российских энергоресурсов за рубеж.Издание цитирует министр по климату и окружающей среде в Польше Кристоффа Болесты, заявившего на встрече с коллегами в Люксембурге: "Импорт российской энергии (растет - прим. ред.) &lt;...&gt; это плохой знак. Мы должны решить эту проблему".Международные эксперты отмечают, что, несмотря на вводимые Евросоюзом ограничения, Российской Федерации удается вполне успешно работать на международном энергорынке.
https://1prime.ru/20241020/serbiya-852286074.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83750/33/837503324_172:0:2903:2048_1920x0_80_0_0_ca20a35781c71d4a591bcaaad9e7ebc1.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ес, санкции против рф
Экономика, ЕС, санкции против РФ
20:30 21.10.2024
 
"Решить проблему". СМИ узнали, какие ограничения введет ЕС против России

Politico: ЕС намерен ужесточить запрет на снабжение российскими энергоносителями

© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкСаммит ЕС в Брюсселе
Саммит ЕС в Брюсселе - ПРАЙМ, 1920, 21.10.2024
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 21 окт - ПРАЙМ. Запрет на экспорт энергоносителей из Российской Федерации станет основой 15-го пакета санкций государств Европейского союза в отношении России. Об этом пишет издание Politico.
По словам авторов материала, в Евросоюзе планируют ужесточить ограничения на снабжение государств Евросоюза газом из РФ, а кроме того, европейцы готовятся ввести новые ограничения против российского танкерного флота.
При этом со ссылкой на источники в статье сообщается, что Венгрия не поддерживает введение новых антироссийских ограничений, и это в значительной степени осложняет ситуацию. Вместе с тем страны Евросоюза выражают обеспокоенность в отношении роста поставок российских энергоресурсов за рубеж.
Издание цитирует министр по климату и окружающей среде в Польше Кристоффа Болесты, заявившего на встрече с коллегами в Люксембурге: "Импорт российской энергии (растет - прим. ред.) <...> это плохой знак. Мы должны решить эту проблему".
Вице-премьер Сербии Александр Вулин - ПРАЙМ, 1920, 20.10.2024
Сербия не будет вводить санкции против России, заявил Вулин
Вчера, 18:50
Международные эксперты отмечают, что, несмотря на вводимые Евросоюзом ограничения, Российской Федерации удается вполне успешно работать на международном энергорынке.
 
ЭкономикаЕСсанкции против РФ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала