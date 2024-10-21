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Совет директоров "Северстали" рекомендовал дивиденды за III квартал - 21.10.2024, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20241021/severstal-852295154.html
Совет директоров "Северстали" рекомендовал дивиденды за III квартал
Совет директоров "Северстали" рекомендовал дивиденды за III квартал - 21.10.2024, ПРАЙМ
Совет директоров "Северстали" рекомендовал дивиденды за III квартал
Совет директоров "Северстали" рекомендовал дивиденды за третий квартал в размере 49,06 рубля на акцию, внеочередное собрание акционеров по этому вопросу пройдет | 21.10.2024, ПРАЙМ
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2024-10-21T10:56+0300
экономика
россия
северсталь
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МОСКВА, 21 окт - ПРАЙМ. Совет директоров "Северстали" рекомендовал дивиденды за третий квартал в размере 49,06 рубля на акцию, внеочередное собрание акционеров по этому вопросу пройдет 6 декабря в заочной форме, сообщила компания."Совет директоров "Северстали" рекомендовал дивиденды за III квартал 2024 года в размере 49,06 рубля на акцию. Рекомендуемая дата закрытия реестра для выплаты дивидендов – 17 декабря 2024 года. Одобрение решения о выплате дивидендов ожидается на внеочередном общем собрании акционеров, которое состоится 6 декабря 2024 года в заочной форме", - говорится в сообщении компании.В сентябре акционеры "Северстали" утвердили выплату дивидендов по итогам второго квартала в 31,06 рубля."Северсталь" - вертикально интегрированная горно-металлургическая компания, ее основные активы находятся в России. Основной бенефициар компании - Алексей Мордашов (77,03% акций).
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россия, северсталь
Экономика, РОССИЯ, Северсталь
10:55 21.10.2024 (обновлено: 10:56 21.10.2024)
 
Совет директоров "Северстали" рекомендовал дивиденды за III квартал

Совет директоров "Северстали" рекомендовал дивиденды в размере 49,06 руб на акцию

© РИА Новости . Александр Коркка | Перейти в медиабанкЧереповецкий металлургический комбинат
Череповецкий металлургический комбинат - ПРАЙМ, 1920, 21.10.2024
© РИА Новости . Александр Коркка
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МОСКВА, 21 окт - ПРАЙМ. Совет директоров "Северстали" рекомендовал дивиденды за третий квартал в размере 49,06 рубля на акцию, внеочередное собрание акционеров по этому вопросу пройдет 6 декабря в заочной форме, сообщила компания.
"Совет директоров "Северстали" рекомендовал дивиденды за III квартал 2024 года в размере 49,06 рубля на акцию. Рекомендуемая дата закрытия реестра для выплаты дивидендов – 17 декабря 2024 года. Одобрение решения о выплате дивидендов ожидается на внеочередном общем собрании акционеров, которое состоится 6 декабря 2024 года в заочной форме", - говорится в сообщении компании.
В сентябре акционеры "Северстали" утвердили выплату дивидендов по итогам второго квартала в 31,06 рубля.
"Северсталь" - вертикально интегрированная горно-металлургическая компания, ее основные активы находятся в России. Основной бенефициар компании - Алексей Мордашов (77,03% акций).
 
ЭкономикаРОССИЯСеверсталь
 
 
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