https://1prime.ru/20241021/severstal-852295154.html

Совет директоров "Северстали" рекомендовал дивиденды за III квартал

Совет директоров "Северстали" рекомендовал дивиденды за III квартал - 21.10.2024, ПРАЙМ

Совет директоров "Северстали" рекомендовал дивиденды за III квартал

Совет директоров "Северстали" рекомендовал дивиденды за третий квартал в размере 49,06 рубля на акцию, внеочередное собрание акционеров по этому вопросу пройдет | 21.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-21T10:55+0300

2024-10-21T10:55+0300

2024-10-21T10:56+0300

экономика

россия

северсталь

https://cdnn.1prime.ru/img/83283/34/832833458_0:160:3077:1890_1920x0_80_0_0_391b6cf37427a2e94f81a1011fe9fda7.jpg

МОСКВА, 21 окт - ПРАЙМ. Совет директоров "Северстали" рекомендовал дивиденды за третий квартал в размере 49,06 рубля на акцию, внеочередное собрание акционеров по этому вопросу пройдет 6 декабря в заочной форме, сообщила компания."Совет директоров "Северстали" рекомендовал дивиденды за III квартал 2024 года в размере 49,06 рубля на акцию. Рекомендуемая дата закрытия реестра для выплаты дивидендов – 17 декабря 2024 года. Одобрение решения о выплате дивидендов ожидается на внеочередном общем собрании акционеров, которое состоится 6 декабря 2024 года в заочной форме", - говорится в сообщении компании.В сентябре акционеры "Северстали" утвердили выплату дивидендов по итогам второго квартала в 31,06 рубля."Северсталь" - вертикально интегрированная горно-металлургическая компания, ее основные активы находятся в России. Основной бенефициар компании - Алексей Мордашов (77,03% акций).

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, северсталь