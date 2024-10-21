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Госзакупки смартфонов в России выросли в 1,6 раза

Госзакупки смартфонов в России выросли в 1,6 раза - 21.10.2024, ПРАЙМ

Госзакупки смартфонов в России выросли в 1,6 раза

Российские госучреждения и госкомпании с января по сентябрь 2024 года в целом потратили на закупку смартфонов в 1,6 раза больше, чем за аналогичный период... | 21.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-21T17:11+0300

2024-10-21T17:11+0300

2024-10-21T17:11+0300

экономика

россия

смартфоны

госзакупки

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МОСКВА, 21 окт - ПРАЙМ. Российские госучреждения и госкомпании с января по сентябрь 2024 года в целом потратили на закупку смартфонов в 1,6 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года - 480 миллионов рублей, следует из данных "Контур.Закупок", которые есть в распоряжении РИА Новости. При этом объемы закупок смартфонов со стороны заказчиков, которые полностью принадлежат государству (по 44-ФЗ) за год выросли в 1,7 раза, с 141 миллиона до 244 миллионов рублей. Кроме того, число закупок за тот же период выросло почти вдвое, с 408 до 760. В свою очередь сумма затрат на закупки смартфонов в компаниях, которыми государство владеет на 50% (по 223-ФЗ), за год увеличилась в 1,5 раза: с 158 миллионов до 236 миллионов рублей. Отмечается, что с января по сентябрь 2023 года было реализовано 146 закупок, тогда как за тот же период текущего года - 161. По подсчетам специалистов, лидером закупок по стоимости среди заказчиков по 44-ФЗ в 2024 году стала администрация Краснодарского края, заняв первые два места в рейтинге. Она заключила два контракта на суммы 14,2 миллиона и 11,7 миллиона рублей. В топ-3 по этому показателю также вошло отделение Пенсионного фонда России (ПФР) и Социального фонда России (СФР) по Москве и Московской области. Заказчик произвел закупку смартфонов для граждан в целях их социального обеспечения, заключив контракт на сумму 6,5 миллиона рублей.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, смартфоны, госзакупки