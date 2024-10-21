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Конец мирового господства. В США задумались о своей новой роли в мире

Конец мирового господства. В США задумались о своей новой роли в мире - 21.10.2024, ПРАЙМ

Конец мирового господства. В США задумались о своей новой роли в мире

США утратили свое господство в мировой политике — эпоха американской гегемонии, начавшаяся в 1945 году, достигла пика в 1991 году, и Вашингтон больше не может... | 21.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-21T08:59+0300

2024-10-21T08:59+0300

2024-10-21T09:53+0300

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МОСКВА, 21 окт — ПРАЙМ. США утратили свое господство в мировой политике — эпоха американской гегемонии, начавшаяся в 1945 году, достигла пика в 1991 году, и Вашингтон больше не может выполнять роль "мирового полицейского", пишет американское издание The Hill.По мнению автора, в новых условиях США должны смотреть на вещи более реалистично — не пытаться доминировать и навязывать свою волю, не насаждать демократические ценности военными средствами, не вмешиваться в чужие дела.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramКонец американской гегемонии открывает возможности для создания более справедливого и успешного мирового порядка, подчеркивает он.Как отмечается, США должны принять генеральную стратегию сдержанности, основанную на реалистической теории международных отношений, пересмотрев свою роль в многополярном мире.Усиление других мировых держав ставит под сомнение способность США управлять мировыми делами, и миф о том, что Вашингтон может бесконечно диктовать условия глобального управления, был заблуждением. Перенапряжение сил в военных интервенциях ослабило американское превосходство, указывает автор.США должны сосредоточиться на защите своих ключевых интересов и избегать ненужного вмешательства в чужие дела, подчеркивает он. В многополярном мире Америка должна стать одной из многих держав. Китай усиливает свое влияние, что вызывает искушение назвать это новой холодной войной — но минувшая холодная война была уникальной идеологической и военной борьбой, попытки применять ту же логику сегодня чреваты эскалацией. США должны взять на вооружение стратегию "торможения", а не "сдерживания" Китая.Сдержанность на основе реализма означает признание ограниченности американской власти и влияния. США не должны навязывать свою волю, а сосредоточиться на поддержании баланса сил, действовать разумно, а не агрессивно, отмечается в публикации.Конец американской гегемонии освобождает США от бремени глобального полицейского — США должны играть более разумную роль в международных делах, сотрудничая с союзниками. Многополярный миропорядок открывает двери для более устойчивого и прочного мирового порядка, пишет автор.Он призывает США сосредоточиться на защите своих ключевых интересов. В многополярном мире Америка должна стать одной из многих держав. Ключ к безопасности здесь — в поиске равновесия, а не в навязывании лидерства.При этом сдержанность не означает изоляционизм, но требует трезвой оценки американской мощи, уточняет автор. США могут стать лидером, подавая пример, а не принуждая других."Эпоха американского господства подошла к концу, но это не повод для беспокойства. Это шанс создать более справедливую и преуспевающую международную систему, в основе которой лежат реалии политики с позиции силы и признание того, что путь к прочной безопасности — это сдержанность, а не перенапряжение сил", — делает вывод автор.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

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