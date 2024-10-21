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Хозяева квартир смогут взыскать со съемщиков ущерб из-за залитого соседа
Хозяева квартир смогут взыскать со съемщиков ущерб из-за залитого соседа - 21.10.2024, ПРАЙМ
Хозяева квартир смогут взыскать со съемщиков ущерб из-за залитого соседа
Верховный суд РФ признал законным решение взыскать с арендатора квартиры, залившего соседей, более 120 тысяч рублей в пользу собственников, следует из... | 21.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-21T13:45+0300
2024-10-21T13:45+0300
2024-10-21T13:45+0300
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МОСКВА, 21 окт - ПРАЙМ. Верховный суд РФ признал законным решение взыскать с арендатора квартиры, залившего соседей, более 120 тысяч рублей в пользу собственников, следует из определения суда. Как следует из определения Верховного суда, в Перми семья Сакаевых сдавала Каменских квартиру, в которой произошел потоп, когда она там проживала. Пострадавшие соседи подали иск в суд, с Сакаевых были взысканы 106,8 тысячи рублей, включающие убытки, расходы на представителя, госпошлина и стоимость экспертизы. Сакаева, как собственник, заявила регрессные требования к арендатору Каменских. Апелляция постановила взыскать с Каменских 124,5 тысячи рублей. Последняя, пытаясь отбиться от иска, дошла до Верховного суда РФ, но его судебная коллегия по гражданским делам признала решения нижестоящих инстанций законными, пояснили РИА Новости в пресс-службе суда. Согласно проведенной экспертизе, в затопленной квартире соседки произошло частичное отслоение обоев, на потолке появились жёлтые протечные пятна, намок линолеум, в ванной комнате отошла керамическая плитка на левой стороне стены, а также были повреждены стол, навесной шкаф, стенка и входная дверь.
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россия, суд, квартиры
Хозяева квартир смогут взыскать со съемщиков ущерб из-за залитого соседа
ВС РФ подтвердил право хозяина квартиры взыскать со съемщика ущерб из-за залитого соседа
МОСКВА, 21 окт - ПРАЙМ. Верховный суд РФ признал законным решение взыскать с арендатора квартиры, залившего соседей, более 120 тысяч рублей в пользу собственников, следует из определения суда.
Как следует из определения Верховного суда, в Перми семья Сакаевых сдавала Каменских квартиру, в которой произошел потоп, когда она там проживала. Пострадавшие соседи подали иск в суд, с Сакаевых были взысканы 106,8 тысячи рублей, включающие убытки, расходы на представителя, госпошлина и стоимость экспертизы.
Сакаева, как собственник, заявила регрессные требования к арендатору Каменских. Апелляция постановила взыскать с Каменских 124,5 тысячи рублей. Последняя, пытаясь отбиться от иска, дошла до Верховного суда РФ, но его судебная коллегия по гражданским делам признала решения нижестоящих инстанций законными, пояснили РИА Новости в пресс-службе суда.
Согласно проведенной экспертизе, в затопленной квартире соседки произошло частичное отслоение обоев, на потолке появились жёлтые протечные пятна, намок линолеум, в ванной комнате отошла керамическая плитка на левой стороне стены, а также были повреждены стол, навесной шкаф, стенка и входная дверь.