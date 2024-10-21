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Суд частично удовлетворил иск "Русхимальянса" к Linde

Суд частично удовлетворил иск "Русхимальянса" к Linde - 21.10.2024, ПРАЙМ

Суд частично удовлетворил иск "Русхимальянса" к Linde

Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области удовлетворил иск ООО "Русхимальянс", в котором это совместное предприятие "Газпрома" и "Русгаздобычи"... | 21.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-21T16:37+0300

2024-10-21T16:37+0300

2024-10-21T16:38+0300

россия

суд

русхимальянс

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МОСКВА, 21 окт – ПРАЙМ. Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области удовлетворил иск ООО "Русхимальянс", в котором это совместное предприятие "Газпрома" и "Русгаздобычи" требовало взыскать более 669,7 миллиона евро и более 30,7 миллиарда рублей (в сумме – более 101 миллиарда рублей по текущему курсу) со структур немецкой инжиниринговой компании Linde. "Иск удовлетворить частично", - приводится в карточке дела в картотеке арбитражных дел результат состоявшегося в понедельник заседания. Подробности пока не сообщаются. В иске было заявлено несколько требований: о взыскании с Linde более 669,7 миллиона евро задолженности по контракту от 9 сентября 2021 года на строительство завода по переработке сжиженного природного газа в районе поселка Усть-Луга, о взыскании более 30,7 миллиарда рублей убытков и об обращении взыскания на доли и акции немецкой Linde GmbH в нескольких российских компаниях. Контракт был заключен "Русхимальянсом" как заказчиком с консорциумом из Linde GmbH и ООО "Ренейссанс Хэви Индастрис" (сейчас – ООО "Ренконс Хэви Индастрис"). Изначально иск был предъявлен в марте к Linde GmbH и ее поручителю – материнской ирландской Linde PLC. Позже суд привлек в качестве соответчиков еще три юрлица – английские Linde UK Holdings №2 Limited и Linde Russia UK Limited, а также нидерландскую Linde Holdings Netherlands №3 B.V. Суд ранее принял обеспечительные меры в виде ареста имущества Linde UK Holdings №2 Limited и Linde Holdings Netherlands No.3 B.V., Linde Russia UK Limited – денежных средств, ценных бумаг, акций и долей в компаниях, недвижимости. Арестованы также права требования Linde Russia UK Limited к российским структурам – АО "Линде Газ Рус", ООО "Линде Газ Липецк", ООО "Линде Газ Новотроицк" и другим. "Русхимальянс" в 2021 году заключил два контракта с консорциумом Linde и ООО "Ренейссанс Хэви Индастрис". По контракту от 7 июля стоимостью 5,9 миллиарда евро подрядчики должны были построить в том же месте газоперерабатывающий завод в составе комплекса переработки этансодержащего газа. Однако Linde прекратила исполнение своих обязательств в мае 2022 года со ссылкой на санкции Евросоюза, которыми были запрещены поставки в Россию необходимого оборудования. Ранее суды по иску "Русхимальянса" взыскали со структур Linde более 692,9 миллиона евро задолженности по июльскому контракту и около 44,5 миллиарда рублей убытков. Кроме того, в том деле суды обратили взыскание на акции и доли ответчиков в нескольких российских компаниях – АО "Линде Газ Рус", АО "Линде Уралтехгаз", ООО "Газпром Линде Инжиниринг", ООО "Линде Инжиниринг Рус" и других – путем реализации в рамках исполнительного производства.

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россия, суд, русхимальянс