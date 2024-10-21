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ЦБ снизил лимит по валютным свопам - 21.10.2024, ПРАЙМ
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ЦБ снизил лимит по валютным свопам
ЦБ снизил лимит по валютным свопам - 21.10.2024, ПРАЙМ
ЦБ снизил лимит по валютным свопам
Банк России снизил в понедельник лимит по операциям однодневного валютного свопа до 20 миллиардов юаней с 25 миллиардов, следует из информации на сайте ЦБ РФ. | 21.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-21T11:01+0300
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банк россии
валютный своп
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МОСКВА, 21 окт - ПРАЙМ. Банк России снизил в понедельник лимит по операциям однодневного валютного свопа до 20 миллиардов юаней с 25 миллиардов, следует из информации на сайте ЦБ РФ. Лимит был повышен 6 августа с 20 миллиардов юаней до 25 миллиардов, 7 августа - до 30 миллиардов при повышенном спросе на китайскую валюту. Затем, 15 октября, он был понижен до 25 миллиардов юаней. Ранее ЦБ РФ заявил, что спрос на юаневое фондирование на российском рынке оставался в сентябре высоким в условиях падения предложения юаней, а среднедневная ставка по ним выросла до 50% с 10,7% в августе. Тогда же регулятор напомнил, что с учетом ценовых тенденций в сегменте "валютный своп" и для минимизации влияния своих операций на рыночное ценообразование он повысил процентные ставки на рынке своп при продаже иностранной валюты с последующим выкупом. Фактическое значение ставки Банка России по иностранной валюте выросло с 7% на начало сентября до 13,5% в конце месяца.
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валютный своп
Банк России, валютный своп
11:01 21.10.2024
 
ЦБ снизил лимит по валютным свопам

ЦБ снизил лимит по валютным свопам до 20 млрд с 25 млрд юаней

© РИА Новости . Алексей Куденко | Перейти в медиабанкП/к председателя Банка России Э. Набиуллиной
П/к председателя Банка России Э. Набиуллиной - ПРАЙМ, 1920, 21.10.2024
© РИА Новости . Алексей Куденко
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МОСКВА, 21 окт - ПРАЙМ. Банк России снизил в понедельник лимит по операциям однодневного валютного свопа до 20 миллиардов юаней с 25 миллиардов, следует из информации на сайте ЦБ РФ.
Лимит был повышен 6 августа с 20 миллиардов юаней до 25 миллиардов, 7 августа - до 30 миллиардов при повышенном спросе на китайскую валюту. Затем, 15 октября, он был понижен до 25 миллиардов юаней.
Ранее ЦБ РФ заявил, что спрос на юаневое фондирование на российском рынке оставался в сентябре высоким в условиях падения предложения юаней, а среднедневная ставка по ним выросла до 50% с 10,7% в августе.
Тогда же регулятор напомнил, что с учетом ценовых тенденций в сегменте "валютный своп" и для минимизации влияния своих операций на рыночное ценообразование он повысил процентные ставки на рынке своп при продаже иностранной валюты с последующим выкупом. Фактическое значение ставки Банка России по иностранной валюте выросло с 7% на начало сентября до 13,5% в конце месяца.
 
Банк Россиивалютный своп
 
 
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