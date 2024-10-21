https://1prime.ru/20241021/svop-852295302.html
ЦБ снизил лимит по валютным свопам
ЦБ снизил лимит по валютным свопам - 21.10.2024, ПРАЙМ
ЦБ снизил лимит по валютным свопам
Банк России снизил в понедельник лимит по операциям однодневного валютного свопа до 20 миллиардов юаней с 25 миллиардов, следует из информации на сайте ЦБ РФ. | 21.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-21T11:01+0300
2024-10-21T11:01+0300
2024-10-21T11:01+0300
банк россии
валютный своп
https://cdnn.1prime.ru/img/84100/16/841001649_0:0:3015:1696_1920x0_80_0_0_32c1ad6183a290dcd488bba05864bdf6.jpg
МОСКВА, 21 окт - ПРАЙМ. Банк России снизил в понедельник лимит по операциям однодневного валютного свопа до 20 миллиардов юаней с 25 миллиардов, следует из информации на сайте ЦБ РФ. Лимит был повышен 6 августа с 20 миллиардов юаней до 25 миллиардов, 7 августа - до 30 миллиардов при повышенном спросе на китайскую валюту. Затем, 15 октября, он был понижен до 25 миллиардов юаней. Ранее ЦБ РФ заявил, что спрос на юаневое фондирование на российском рынке оставался в сентябре высоким в условиях падения предложения юаней, а среднедневная ставка по ним выросла до 50% с 10,7% в августе. Тогда же регулятор напомнил, что с учетом ценовых тенденций в сегменте "валютный своп" и для минимизации влияния своих операций на рыночное ценообразование он повысил процентные ставки на рынке своп при продаже иностранной валюты с последующим выкупом. Фактическое значение ставки Банка России по иностранной валюте выросло с 7% на начало сентября до 13,5% в конце месяца.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84100/16/841001649_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_c1bf358e531edaa557f4465038f0229d.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
валютный своп
Банк России, валютный своп
ЦБ снизил лимит по валютным свопам
ЦБ снизил лимит по валютным свопам до 20 млрд с 25 млрд юаней
МОСКВА, 21 окт - ПРАЙМ. Банк России снизил в понедельник лимит по операциям однодневного валютного свопа до 20 миллиардов юаней с 25 миллиардов, следует из информации на сайте ЦБ РФ.
Лимит был повышен 6 августа с 20 миллиардов юаней до 25 миллиардов, 7 августа - до 30 миллиардов при повышенном спросе на китайскую валюту. Затем, 15 октября, он был понижен до 25 миллиардов юаней.
Ранее ЦБ РФ заявил, что спрос на юаневое фондирование на российском рынке оставался в сентябре высоким в условиях падения предложения юаней, а среднедневная ставка по ним выросла до 50% с 10,7% в августе.
Тогда же регулятор напомнил, что с учетом ценовых тенденций в сегменте "валютный своп" и для минимизации влияния своих операций на рыночное ценообразование он повысил процентные ставки на рынке своп при продаже иностранной валюты с последующим выкупом. Фактическое значение ставки Банка России по иностранной валюте выросло с 7% на начало сентября до 13,5% в конце месяца.