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ЦБ снизил лимит по валютным свопам

ЦБ снизил лимит по валютным свопам - 21.10.2024, ПРАЙМ

ЦБ снизил лимит по валютным свопам

Банк России снизил в понедельник лимит по операциям однодневного валютного свопа до 20 миллиардов юаней с 25 миллиардов, следует из информации на сайте ЦБ РФ. | 21.10.2024, ПРАЙМ

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банк россии

валютный своп

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МОСКВА, 21 окт - ПРАЙМ. Банк России снизил в понедельник лимит по операциям однодневного валютного свопа до 20 миллиардов юаней с 25 миллиардов, следует из информации на сайте ЦБ РФ. Лимит был повышен 6 августа с 20 миллиардов юаней до 25 миллиардов, 7 августа - до 30 миллиардов при повышенном спросе на китайскую валюту. Затем, 15 октября, он был понижен до 25 миллиардов юаней. Ранее ЦБ РФ заявил, что спрос на юаневое фондирование на российском рынке оставался в сентябре высоким в условиях падения предложения юаней, а среднедневная ставка по ним выросла до 50% с 10,7% в августе. Тогда же регулятор напомнил, что с учетом ценовых тенденций в сегменте "валютный своп" и для минимизации влияния своих операций на рыночное ценообразование он повысил процентные ставки на рынке своп при продаже иностранной валюты с последующим выкупом. Фактическое значение ставки Банка России по иностранной валюте выросло с 7% на начало сентября до 13,5% в конце месяца.

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валютный своп