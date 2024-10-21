https://1prime.ru/20241021/tramp-852302507.html

"Американская забава". В ГД ответили на слова Трампа об ударе по Москве

"Американская забава". В ГД ответили на слова Трампа об ударе по Москве - 21.10.2024, ПРАЙМ

"Американская забава". В ГД ответили на слова Трампа об ударе по Москве

Слова бывшего президента США и действующего кандидата на выборах главы Белого дома Дональда Трампа о потенциальный ударах по Москве являются демонстрацией... | 21.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-21T14:59+0300

2024-10-21T14:59+0300

2024-10-21T15:16+0300

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 окт – ПРАЙМ. Слова бывшего президента США и действующего кандидата на выборах главы Белого дома Дональда Трампа о потенциальный ударах по Москве являются демонстрацией "американской национальной забавой". Об этом сообщил депутат Государственной Думы от Крыма, член комитета по безопасности Михаил Шеремет.Он добавил, что подобная "забава" связана с желанием показаться "крутым ковбоев" в глазах электората. Парламентарий уточнил, что на практике любая агрессия к катастрофическому для США ответу со стороны России.По словам Шеремета, Россия - миролюбивая страна, но никогда не допустит угроз своей национальной безопасности и не оставит безнаказанным любые попытки агрессии и подрывы ее суверенитета.Ранее газета The Wall Street сообщила, что кандидат в президенты США Дональд Трамп заявил, что угрожал президенту России Владимиру Путину нанесением удара по центру Москвы в случае конфликта с Украиной.

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россия, украина, сша, дональд трамп