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"Американская забава". В ГД ответили на слова Трампа об ударе по Москве - 21.10.2024, ПРАЙМ
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"Американская забава". В ГД ответили на слова Трампа об ударе по Москве
"Американская забава". В ГД ответили на слова Трампа об ударе по Москве - 21.10.2024, ПРАЙМ
"Американская забава". В ГД ответили на слова Трампа об ударе по Москве
Слова бывшего президента США и действующего кандидата на выборах главы Белого дома Дональда Трампа о потенциальный ударах по Москве являются демонстрацией... | 21.10.2024, ПРАЙМ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 окт – ПРАЙМ. Слова бывшего президента США и действующего кандидата на выборах главы Белого дома Дональда Трампа о потенциальный ударах по Москве являются демонстрацией "американской национальной забавой". Об этом сообщил депутат Государственной Думы от Крыма, член комитета по безопасности Михаил Шеремет.Он добавил, что подобная "забава" связана с желанием показаться "крутым ковбоев" в глазах электората. Парламентарий уточнил, что на практике любая агрессия к катастрофическому для США ответу со стороны России.По словам Шеремета, Россия - миролюбивая страна, но никогда не допустит угроз своей национальной безопасности и не оставит безнаказанным любые попытки агрессии и подрывы ее суверенитета.Ранее газета The Wall Street сообщила, что кандидат в президенты США Дональд Трамп заявил, что угрожал президенту России Владимиру Путину нанесением удара по центру Москвы в случае конфликта с Украиной.
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россия, украина, сша, дональд трамп
РОССИЯ, УКРАИНА, США, Дональд Трамп
14:59 21.10.2024 (обновлено: 15:16 21.10.2024)
 
"Американская забава". В ГД ответили на слова Трампа об ударе по Москве

Шеремет: слова Трампа об ударе по Москве являются "американской забавой"

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкГосдума
Госдума - ПРАЙМ, 1920, 21.10.2024
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 окт – ПРАЙМ. Слова бывшего президента США и действующего кандидата на выборах главы Белого дома Дональда Трампа о потенциальный ударах по Москве являются демонстрацией "американской национальной забавой". Об этом сообщил депутат Государственной Думы от Крыма, член комитета по безопасности Михаил Шеремет.
Он добавил, что подобная "забава" связана с желанием показаться "крутым ковбоев" в глазах электората. Парламентарий уточнил, что на практике любая агрессия к катастрофическому для США ответу со стороны России.
По словам Шеремета, Россия - миролюбивая страна, но никогда не допустит угроз своей национальной безопасности и не оставит безнаказанным любые попытки агрессии и подрывы ее суверенитета.
Ранее газета The Wall Street сообщила, что кандидат в президенты США Дональд Трамп заявил, что угрожал президенту России Владимиру Путину нанесением удара по центру Москвы в случае конфликта с Украиной.
Заседание президиума Госсовета по вопросам развития экспорта - ПРАЙМ, 1920, 21.10.2024
В Кремле ответили на слова Трампа о нанесении удара по Москве
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РОССИЯУКРАИНАСШАДональд Трамп
 
 
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