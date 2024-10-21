https://1prime.ru/20241021/transneft-852302936.html

Суд рассмотрит иск "Транснефти" к Euroclear на 85 миллионов долларов

Суд рассмотрит иск "Транснефти" к Euroclear на 85 миллионов долларов - 21.10.2024, ПРАЙМ

Суд рассмотрит иск "Транснефти" к Euroclear на 85 миллионов долларов

Арбитражный суд Москвы решил провести в закрытом режиме разбирательство по иску ПАО "Транснефть", требующего взыскать более 85 миллионов долларов (около 8,2... | 21.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-21T15:25+0300

2024-10-21T15:25+0300

2024-10-21T15:25+0300

россия

транснефть

euroclear

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МОСКВА, 21 окт – ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы решил провести в закрытом режиме разбирательство по иску ПАО "Транснефть", требующего взыскать более 85 миллионов долларов (около 8,2 миллиарда рублей по текущему курсу) с крупного европейского депозитария Euroclear Bank, следует из опубликованного определения суда. Суд удовлетворил соответствующее ходатайство истца. "Учитывая, что дальнейшее рассмотрение дела в открытом судебном заседании может привести к разглашению коммерческой тайны… удовлетворено ходатайство о разбирательстве дела в закрытом судебном заседании", - говорится в определении. Иск поступил в суд в сентябре, основания исковых требований в опубликованных материалах суда не уточняются. Третьими лицами к делу привлечены Газпромбанк и Национальный расчетный депозитарий (НРД). Из состава участников будущего разбирательства можно сделать вывод, что спор связан с заблокированными ответчиком из-за международных санкций ценными бумагами, принадлежащими истцу. Европейские страны в 2022 году ввели санкции против НРД. В результате денежные средства и ценные бумаги российских клиентов были заблокированы на счетах НРД в европейских депозитариях Euroclear и Clearstream. Также под блокировку подпали средства на счетах НРД в иностранных банках-корреспондентах. Многие российские банки, компании и физлица подали в российские суды иски к бельгийскому Euroclear Bank и люксембургской Clearstream Banking, связанные с заморозкой активов. "Транснефть" оказывает услуги в области транспортировки нефти и нефтепродуктов по системе магистральных трубопроводов в РФ и за ее пределы. 78,55% уставного капитала компании составляют обыкновенные акции (100% их находится в собственности РФ через Росимущество) и 21,45% - привилегированные.

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россия, транснефть, euroclear