https://1prime.ru/20241021/trump-852293246.html

Трамп заявил, что угрожал Путину ударить по Москве

Трамп заявил, что угрожал Путину ударить по Москве - 21.10.2024, ПРАЙМ

Трамп заявил, что угрожал Путину ударить по Москве

Кандидат на пост президента США от Республиканцев Дональд Трамп сообщил, что в период своего первого президентского срока угрожал президенту России Владимиру... | 21.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-21T10:03+0300

2024-10-21T10:03+0300

2024-10-21T10:03+0300

политика

россия

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МОСКВА, 21 окт - ПРАЙМ. Кандидат на пост президента США от Республиканцев Дональд Трамп сообщил, что в период своего первого президентского срока угрожал президенту России Владимиру Путину нанести удар по Москве. Об этом он заявил в интервью газете The Wall Street Journal."Я сказал: "Владимир, если ты будешь гоняться за Украиной, я нанесу тебе такой сильный удар, что ты даже не поверишь. Я нанесу тебе удар прямо в центр Москвы. Я сказал: мы друзья. Я не хочу этого делать, но у меня нет выбора", — отметил кандидат на пост главы Белого дома.Российский лидер, по словам Трампа, ответил "ни за что". Трамп также сказал, что "снимет эти [проклятые] купола" с головы Путина и что российский президент понимает, что Трамп "чертов сумасшедший". Тем не менее, бывший глава США подчеркнул, что с российским коллегой у него сложились хорошие взаимоотношения.

https://1prime.ru/20241020/demokratiya-852283306.html

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россия, сша, дональд трамп, владимир путин