Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Трамп заявил, что угрожал Путину ударить по Москве - 21.10.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20241021/trump-852293246.html
Трамп заявил, что угрожал Путину ударить по Москве
Трамп заявил, что угрожал Путину ударить по Москве - 21.10.2024, ПРАЙМ
Трамп заявил, что угрожал Путину ударить по Москве
Кандидат на пост президента США от Республиканцев Дональд Трамп сообщил, что в период своего первого президентского срока угрожал президенту России Владимиру... | 21.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-21T10:03+0300
2024-10-21T10:03+0300
политика
россия
сша
дональд трамп
владимир путин
https://cdnn.1prime.ru/img/82903/36/829033651_0:102:3095:1843_1920x0_80_0_0_51dfff6baf6f4fef11b5a7bb8f5a5710.jpg
МОСКВА, 21 окт - ПРАЙМ. Кандидат на пост президента США от Республиканцев Дональд Трамп сообщил, что в период своего первого президентского срока угрожал президенту России Владимиру Путину нанести удар по Москве. Об этом он заявил в интервью газете The Wall Street Journal."Я сказал: "Владимир, если ты будешь гоняться за Украиной, я нанесу тебе такой сильный удар, что ты даже не поверишь. Я нанесу тебе удар прямо в центр Москвы. Я сказал: мы друзья. Я не хочу этого делать, но у меня нет выбора", — отметил кандидат на пост главы Белого дома.Российский лидер, по словам Трампа, ответил "ни за что". Трамп также сказал, что "снимет эти [проклятые] купола" с головы Путина и что российский президент понимает, что Трамп "чертов сумасшедший". Тем не менее, бывший глава США подчеркнул, что с российским коллегой у него сложились хорошие взаимоотношения.
https://1prime.ru/20241020/demokratiya-852283306.html
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/82903/36/829033651_252:0:2844:1944_1920x0_80_0_0_0b0d49f7328a1fd66a6d65752be08ac2.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, сша, дональд трамп, владимир путин
Политика, РОССИЯ, США, Дональд Трамп, Владимир Путин
10:03 21.10.2024
 
Трамп заявил, что угрожал Путину ударить по Москве

WSJ: Трамп рассказал, что угрожал Путину ударить по центру Москвы

© РИА Новости . Сергей Гунеев | Перейти в медиабанк%Встреча президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа в Хельсинки. 16 июля 2018
%Встреча президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа в Хельсинки. 16 июля 2018 - ПРАЙМ, 1920, 21.10.2024
© РИА Новости . Сергей Гунеев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 21 окт - ПРАЙМ. Кандидат на пост президента США от Республиканцев Дональд Трамп сообщил, что в период своего первого президентского срока угрожал президенту России Владимиру Путину нанести удар по Москве. Об этом он заявил в интервью газете The Wall Street Journal.
"Я сказал: "Владимир, если ты будешь гоняться за Украиной, я нанесу тебе такой сильный удар, что ты даже не поверишь. Я нанесу тебе удар прямо в центр Москвы. Я сказал: мы друзья. Я не хочу этого делать, но у меня нет выбора", — отметил кандидат на пост главы Белого дома.
Российский лидер, по словам Трампа, ответил "ни за что". Трамп также сказал, что "снимет эти [проклятые] купола" с головы Путина и что российский президент понимает, что Трамп "чертов сумасшедший". Тем не менее, бывший глава США подчеркнул, что с российским коллегой у него сложились хорошие взаимоотношения.
Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 20.10.2024
"Угроза демократии". Трамп предупредил, к чему приведет победа Харрис
Вчера, 13:44
 
ПолитикаРОССИЯСШАДональд ТрампВладимир Путин
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала