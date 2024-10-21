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В Турции назвали обоснованными жалобы российских туристов на высокие цены

В Турции назвали обоснованными жалобы российских туристов на высокие цены - 21.10.2024, ПРАЙМ

В Турции назвали обоснованными жалобы российских туристов на высокие цены

Жалобы российских туристов на высокие цены в Турции обоснованы, но пока сложно прогнозировать, приведет ли к это к снижению числа туристов в предстоящие сезоны, | 21.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-21T09:04+0300

2024-10-21T09:04+0300

2024-10-21T09:04+0300

экономика

турция

туризм

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КАЗАНЬ, 21 окт – ПРАЙМ, Вугар Гасанов. Жалобы российских туристов на высокие цены в Турции обоснованы, но пока сложно прогнозировать, приведет ли к это к снижению числа туристов в предстоящие сезоны, прокомментировал РИА Новости турецкий аналитик Серхат Латифоглу. В Турции отдыхать в отеле и питаться по системе "все включено" значительно выгоднее, чем в кафе или ресторане за его пределами, ведь цены там за последние два года увеличились в 5 и более раз, сообщили в конце сентября в пресс-службе Российского союза туриндустрии. По словам директора по продажам онлайн-агрегатора туров Travelata Александра Лиры, в целом цены на отдых в Турции за год выросли на 23%. Подорожание как в целом, так и в ресторанах в частности, связано с инфляцией, ростом цен на мясо и другие продукты. "Турция в последние два года стала очень дорогой страной в плане цен. Это безусловно вызывает беспокойство у российских туристов. И это обоснованное беспокойство. Жалуются не только россияне, но и местные туристы. Приведет ли это к снижению числа российских туристов в Турции, пока трудно сказать. Но судя по нынешней динамике, такой проблемы нет", - считает эксперт. По его словам, туристической индустрии страны удалось решить проблемы, время от время создающиеся у российских путешественников в связи с банковскими переводами из России в Турцию. "Насколько я слышу и знаю, проблемы сразу решаются. И это очень хорошо", - отметил Латифоглу. Летом газета Hürriyet со ссылкой на главу Средиземноморской ассоциации туристических отельеров и операторов (AKTOB) Каана Кавалоглу сообщала, что турецкий туристический сектор понес потери в 20% на российском рынке, при этом причины данной ситуации не назывались. Газета Aydınlık писала, что туристическая отрасль Турции сталкивается с трудностями из-за блокировки платежей, вызванной антироссийскими санкциями. При этом власти Турции не ожидают серьезных изменений потока российских туристов в этом году на фоне проблем с платежами и рассчитывают на аналогичные предыдущим годам показатели, заявил ранее РИА Новости источник в минкультуры и туризма страны. Посол РФ Алексей Ерхов заявлял, что число российских туристов, прибывающих в Турцию, может превысить прошлогодний показатель в 6,3 миллиона человек в текущем году. В начале года президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщал, что страна планирует принять по итогам 2024 года 60 миллионов туристов, получив доходы от индустрии туризма в 60 миллиардов долларов.

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турция, туризм, цены