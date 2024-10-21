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В МЭР оценили рост числа турпоездок по РФ по итогам большого летнего сезона - 21.10.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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В МЭР оценили рост числа турпоездок по РФ по итогам большого летнего сезона
В МЭР оценили рост числа турпоездок по РФ по итогам большого летнего сезона - 21.10.2024, ПРАЙМ
В МЭР оценили рост числа турпоездок по РФ по итогам большого летнего сезона
Число туристических поездок по России по итогам большого летнего сезона, с мая по сентябрь, составило порядка 42 миллионов - такую оценку озвучил врио директора | 21.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-21T12:42+0300
2024-10-21T12:44+0300
экономика
россия
туризм
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МОСКВА, 21 окт - ПРАЙМ. Число туристических поездок по России по итогам большого летнего сезона, с мая по сентябрь, составило порядка 42 миллионов - такую оценку озвучил врио директора департамента реализации проектов в сфере туристской деятельности Минэкономразвития Георгий Груша. "Традиционно мы летний сезон считаем все-таки с мая по сентябрь, пять месяцев. Сентябрьские данные выйдут у нас буквально через неделю, Росстат их опубликует. Мы ждем, что они также будут превышать аналогичные периоды годов ранее и мы достигнем 42 миллионов по итогу уже большого летнего сезона", - сказал Груша в ходе совещания в Госдуме. Ранее, в середине октября, вице-премьер Дмитрий Чернышенко на совещании под председательством президента Владимира Путина сообщил, что число туристических поездок по России с мая по август составило 35 миллионов, это на 11% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
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россия, туризм
Экономика, РОССИЯ, Туризм
12:42 21.10.2024 (обновлено: 12:44 21.10.2024)
 
В МЭР оценили рост числа турпоездок по РФ по итогам большого летнего сезона

МЭР: число турпоездок по РФ по итогам большого летнего сезона достигло 42 млн

© РИА Новости . Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкЗамок "Ласточкино гнездо" на береговой скале в поселке Гаспра в Крыму
Замок Ласточкино гнездо на береговой скале в поселке Гаспра в Крыму - ПРАЙМ, 1920, 21.10.2024
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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МОСКВА, 21 окт - ПРАЙМ. Число туристических поездок по России по итогам большого летнего сезона, с мая по сентябрь, составило порядка 42 миллионов - такую оценку озвучил врио директора департамента реализации проектов в сфере туристской деятельности Минэкономразвития Георгий Груша.
"Традиционно мы летний сезон считаем все-таки с мая по сентябрь, пять месяцев. Сентябрьские данные выйдут у нас буквально через неделю, Росстат их опубликует. Мы ждем, что они также будут превышать аналогичные периоды годов ранее и мы достигнем 42 миллионов по итогу уже большого летнего сезона", - сказал Груша в ходе совещания в Госдуме.
Ранее, в середине октября, вице-премьер Дмитрий Чернышенко на совещании под председательством президента Владимира Путина сообщил, что число туристических поездок по России с мая по август составило 35 миллионов, это на 11% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
 
ЭкономикаРОССИЯТуризм
 
 
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