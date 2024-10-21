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В РКН рассказали о блокировке Twitch в России
В РКН рассказали о блокировке Twitch в России - 21.10.2024, ПРАЙМ
В РКН рассказали о блокировке Twitch в России
В России не намерены блокировать стриминговый сервис Twitch. Об этом агентству РИА Новости рассказали в Роскомнадзоре. | 21.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-21T10:53+0300
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МОСКВА, 21 окт - ПРАЙМ. В России не намерены блокировать стриминговый сервис Twitch. Об этом агентству РИА Новости рассказали в Роскомнадзоре."Роскомнадзор не ограничивает доступ к стриминговому сервису Twitch. На текущий момент блокировка сервиса не планируется", - рассказали в ведомстве. Ранее в январе 2024 года Twitch в России был оштрафован на четыре миллиона рублей на фоне отказала платформы удалить запрещенный контент. Позднее сервис был снова оштрафован, но уже на пять миллионов рублей.
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россия, twitch, суд, штраф
РОССИЯ, Twitch, суд, штраф
В РКН рассказали о блокировке Twitch в России
РКН не планирует блокировать Twitch в России
МОСКВА, 21 окт - ПРАЙМ. В России не намерены блокировать стриминговый сервис Twitch. Об этом агентству РИА Новости рассказали в Роскомнадзоре.
"Роскомнадзор не ограничивает доступ к стриминговому сервису Twitch. На текущий момент блокировка сервиса не планируется", - рассказали в ведомстве.
Ранее в январе 2024 года Twitch в России был оштрафован на четыре миллиона рублей на фоне отказала платформы удалить запрещенный контент. Позднее сервис был снова оштрафован, но уже на пять миллионов рублей.
Суд оштрафовал на миллион рублей сервис Twitch за запрещенный контент