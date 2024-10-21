https://1prime.ru/20241021/twitch--852295041.html

В РКН рассказали о блокировке Twitch в России

В РКН рассказали о блокировке Twitch в России - 21.10.2024, ПРАЙМ

В РКН рассказали о блокировке Twitch в России

В России не намерены блокировать стриминговый сервис Twitch. Об этом агентству РИА Новости рассказали в Роскомнадзоре. | 21.10.2024, ПРАЙМ

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россия

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суд

штраф

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МОСКВА, 21 окт - ПРАЙМ. В России не намерены блокировать стриминговый сервис Twitch. Об этом агентству РИА Новости рассказали в Роскомнадзоре."Роскомнадзор не ограничивает доступ к стриминговому сервису Twitch. На текущий момент блокировка сервиса не планируется", - рассказали в ведомстве. Ранее в январе 2024 года Twitch в России был оштрафован на четыре миллиона рублей на фоне отказала платформы удалить запрещенный контент. Позднее сервис был снова оштрафован, но уже на пять миллионов рублей.

https://1prime.ru/20240702/shtraf-849665570.html

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