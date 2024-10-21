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В РКН рассказали о блокировке Twitch в России - 21.10.2024, ПРАЙМ
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В РКН рассказали о блокировке Twitch в России
В РКН рассказали о блокировке Twitch в России - 21.10.2024, ПРАЙМ
В РКН рассказали о блокировке Twitch в России
В России не намерены блокировать стриминговый сервис Twitch. Об этом агентству РИА Новости рассказали в Роскомнадзоре. | 21.10.2024, ПРАЙМ
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россия
twitch
суд
штраф
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МОСКВА, 21 окт - ПРАЙМ. В России не намерены блокировать стриминговый сервис Twitch. Об этом агентству РИА Новости рассказали в Роскомнадзоре."Роскомнадзор не ограничивает доступ к стриминговому сервису Twitch. На текущий момент блокировка сервиса не планируется", - рассказали в ведомстве. Ранее в январе 2024 года Twitch в России был оштрафован на четыре миллиона рублей на фоне отказала платформы удалить запрещенный контент. Позднее сервис был снова оштрафован, но уже на пять миллионов рублей.
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россия, twitch, суд, штраф
РОССИЯ, Twitch, суд, штраф
10:53 21.10.2024 (обновлено: 10:54 21.10.2024)
 
В РКН рассказали о блокировке Twitch в России

РКН не планирует блокировать Twitch в России

© Фото : Unsplash/Caspar Camille RubinTwitch
Twitch - ПРАЙМ, 1920, 21.10.2024
© Фото : Unsplash/Caspar Camille Rubin
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МОСКВА, 21 окт - ПРАЙМ. В России не намерены блокировать стриминговый сервис Twitch. Об этом агентству РИА Новости рассказали в Роскомнадзоре.
"Роскомнадзор не ограничивает доступ к стриминговому сервису Twitch. На текущий момент блокировка сервиса не планируется", - рассказали в ведомстве.
Ранее в январе 2024 года Twitch в России был оштрафован на четыре миллиона рублей на фоне отказала платформы удалить запрещенный контент. Позднее сервис был снова оштрафован, но уже на пять миллионов рублей.
Верховный суд Российской Федерации - ПРАЙМ, 1920, 02.07.2024
Суд оштрафовал на миллион рублей сервис Twitch за запрещенный контент
2 июля, 15:06
 
РОССИЯTwitchсудштраф
 
 
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