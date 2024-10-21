https://1prime.ru/20241021/ubezhische-852309262.html

Британский журналист получил временное убежище в России

Британский журналист получил временное убежище в России - 21.10.2024, ПРАЙМ

Британский журналист получил временное убежище в России

Журналисту из Великобритании Грэму Филлипсу, который с 2014 года освещает события в Донбассе, предоставлено временное убежище в Российской Федерации. Об этом... | 21.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-21T22:12+0300

2024-10-21T22:12+0300

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политика

великобритания

журналист

россия

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Москва, 21 окт - ПРАЙМ. Журналисту из Великобритании Грэму Филлипсу, который с 2014 года освещает события в Донбассе, предоставлено временное убежище в Российской Федерации. Об этом сообщила в своем Telegram-канале представитель МВД РФ Ирина Волк. Как указывается в ее сообщении, миграционное подразделения ОМВД РФ "Октябрьский" ЛНР вручило известному британскому журналисту Грэму Филлипсу свидетельство о предоставлении временного убежища в России.

https://1prime.ru/20241016/ubezhische--852215782.html

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великобритания, журналист, россия