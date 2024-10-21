https://1prime.ru/20241021/ubezhische-852309262.html
Британский журналист получил временное убежище в России
Британский журналист получил временное убежище в России - 21.10.2024, ПРАЙМ
Британский журналист получил временное убежище в России
Журналисту из Великобритании Грэму Филлипсу, который с 2014 года освещает события в Донбассе, предоставлено временное убежище в Российской Федерации. Об этом... | 21.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-21T22:12+0300
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Москва, 21 окт - ПРАЙМ. Журналисту из Великобритании Грэму Филлипсу, который с 2014 года освещает события в Донбассе, предоставлено временное убежище в Российской Федерации. Об этом сообщила в своем Telegram-канале представитель МВД РФ Ирина Волк. Как указывается в ее сообщении, миграционное подразделения ОМВД РФ "Октябрьский" ЛНР вручило известному британскому журналисту Грэму Филлипсу свидетельство о предоставлении временного убежища в России.
https://1prime.ru/20241016/ubezhische--852215782.html
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великобритания, журналист, россия
Политика, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, журналист, РОССИЯ
Британский журналист получил временное убежище в России
МВД: британский журналист Грэм Филлипс получил временное убежище в России
Москва, 21 окт - ПРАЙМ. Журналисту из Великобритании Грэму Филлипсу, который с 2014 года освещает события в Донбассе, предоставлено временное убежище в Российской Федерации. Об этом сообщила в своем Telegram-канале представитель МВД РФ Ирина Волк.
Как указывается в ее сообщении, миграционное подразделения ОМВД РФ "Октябрьский" ЛНР вручило известному британскому журналисту Грэму Филлипсу свидетельство о предоставлении временного убежища в России.
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