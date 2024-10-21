https://1prime.ru/20241021/ukraina-852292334.html
В Крыму предложили путь спасения Украины
В Крыму предложили путь спасения Украины - 21.10.2024, ПРАЙМ
В Крыму предложили путь спасения Украины
Проведение референдума о разделении Украины на два отдельных государства может стать путем ее спасения от дальнейшего гражданского противостояния. Такое... | 21.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-21T09:22+0300
2024-10-21T09:22+0300
2024-10-21T09:22+0300
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референдум
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 окт – ПРАЙМ. Проведение референдума о разделении Украины на два отдельных государства может стать путем ее спасения от дальнейшего гражданского противостояния. Такое предположение в беседе с агентством РИА Новости высказал глава Крымской межнациональной миссии Заур Смирнов"На Украине необходимо провести референдум о создании двух государств: Западной и Восточной Украины. Данное условие Запад должен выдвинуть киевскому режиму в обмен на гарантии безопасности и внеблоковый статус", - сказал Смирнов РИА Новости. По его мнению, проведение референдума могло бы стать путем по спасению Украины от дальнейшего гражданского противостояния и позволить снять многие политические противоречия.Россия начала спецоперацию 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
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россия, украина, референдум
РОССИЯ, УКРАИНА, референдум
В Крыму предложили путь спасения Украины
В Крыму предложили путь спасения Украины через референдум
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 окт – ПРАЙМ. Проведение референдума о разделении Украины на два отдельных государства может стать путем ее спасения от дальнейшего гражданского противостояния. Такое предположение в беседе с агентством РИА Новости высказал глава Крымской межнациональной миссии Заур Смирнов
"На Украине необходимо провести референдум о создании двух государств: Западной и Восточной Украины. Данное условие Запад должен выдвинуть киевскому режиму в обмен на гарантии безопасности и внеблоковый статус", - сказал Смирнов РИА Новости.
По его мнению, проведение референдума могло бы стать путем по спасению Украины от дальнейшего гражданского противостояния и позволить снять многие политические противоречия.
Россия начала спецоперацию 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
США не видят сценариев с победой Украины в конфликте, сообщили СМИ