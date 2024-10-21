https://1prime.ru/20241021/ukraina-852300732.html

Раскрыта цель необъявленного визита главы Пентагона на Украину

Раскрыта цель необъявленного визита главы Пентагона на Украину - 21.10.2024, ПРАЙМ

Раскрыта цель необъявленного визита главы Пентагона на Украину

Глава Пентагона Ллойд Остин совершил неожиданный визит в Киев для того, чтобы, вероятно, заставить Украину пойти на переговоры. Об этом в социальной сети Х... | 21.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-21T13:54+0300

2024-10-21T13:54+0300

2024-10-21T13:54+0300

украина

сша

пентагон

ллойд остин

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МОСКВА, 21 окт — ПРАЙМ. Глава Пентагона Ллойд Остин совершил неожиданный визит в Киев для того, чтобы, вероятно, заставить Украину пойти на переговоры. Об этом в социальной сети Х написал ирландский журналист Чей Боуз"Ходят слухи, что он там ради того, чтобы заставить диктатуру признать реальность и начать переговоры", — утверждает обозреватель.Ранее 21 октября в Пентагоне подтвердили рабочую поездку американского министра обороны Ллойда Остина в Киев. Отмечалось что глава Пентагона встретится с украинскими властями и подчеркнет обязательства США по оказанию Киеву военной помощи.

https://1prime.ru/20241018/pentagon-852257986.html

украина

сша

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украина, сша, пентагон, ллойд остин