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Раскрыта цель необъявленного визита главы Пентагона на Украину - 21.10.2024, ПРАЙМ
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Раскрыта цель необъявленного визита главы Пентагона на Украину
Раскрыта цель необъявленного визита главы Пентагона на Украину - 21.10.2024, ПРАЙМ
Раскрыта цель необъявленного визита главы Пентагона на Украину
Глава Пентагона Ллойд Остин совершил неожиданный визит в Киев для того, чтобы, вероятно, заставить Украину пойти на переговоры. Об этом в социальной сети Х... | 21.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-21T13:54+0300
2024-10-21T13:54+0300
украина
сша
пентагон
ллойд остин
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МОСКВА, 21 окт — ПРАЙМ. Глава Пентагона Ллойд Остин совершил неожиданный визит в Киев для того, чтобы, вероятно, заставить Украину пойти на переговоры. Об этом в социальной сети Х написал ирландский журналист Чей Боуз"Ходят слухи, что он там ради того, чтобы заставить диктатуру признать реальность и начать переговоры", — утверждает обозреватель.Ранее 21 октября в Пентагоне подтвердили рабочую поездку американского министра обороны Ллойда Остина в Киев. Отмечалось что глава Пентагона встретится с украинскими властями и подчеркнет обязательства США по оказанию Киеву военной помощи.
https://1prime.ru/20241018/pentagon-852257986.html
украина
сша
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украина, сша, пентагон, ллойд остин
УКРАИНА, США, Пентагон, Ллойд Остин
13:54 21.10.2024
 
Раскрыта цель необъявленного визита главы Пентагона на Украину

Боуз: Остин мог прибыть в Киев, чтобы заставить Украину пойти на переговоры

© CC BY 2.0 / U.S. Secretary of DefenseМинистр обороны США Ллойд Остин
Министр обороны США Ллойд Остин - ПРАЙМ, 1920, 21.10.2024
© CC BY 2.0 / U.S. Secretary of Defense
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МОСКВА, 21 окт — ПРАЙМ. Глава Пентагона Ллойд Остин совершил неожиданный визит в Киев для того, чтобы, вероятно, заставить Украину пойти на переговоры. Об этом в социальной сети Х написал ирландский журналист Чей Боуз
"Ходят слухи, что он там ради того, чтобы заставить диктатуру признать реальность и начать переговоры", — утверждает обозреватель.
Ранее 21 октября в Пентагоне подтвердили рабочую поездку американского министра обороны Ллойда Остина в Киев. Отмечалось что глава Пентагона встретится с украинскими властями и подчеркнет обязательства США по оказанию Киеву военной помощи.
Министр обороны США Ллойд Остин - ПРАЙМ, 1920, 18.10.2024
Пентагон предложил Киеву альтернативное оружие для ударов вглубь России
18 октября, 15:51
 
УКРАИНАСШАПентагонЛлойд Остин
 
 
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