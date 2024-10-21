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Ураган "Оскар" обрушился на кубинский берег

Ураган "Оскар" обрушился на кубинский берег - 21.10.2024, ПРАЙМ

Ураган "Оскар" обрушился на кубинский берег

Атлантический циклон "Оскар" обрушился на восточное побережье Кубы в ночь на понедельник, принеся в провинцию Гуантанамо уже более 240 миллиметров осадков,... | 21.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-21T07:49+0300

2024-10-21T07:49+0300

2024-10-21T07:49+0300

куба

ураган

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МЕХИКО, 21 окт - ПРАЙМ. Атлантический циклон "Оскар" обрушился на восточное побережье Кубы в ночь на понедельник, принеся в провинцию Гуантанамо уже более 240 миллиметров осадков, сообщил кубинский институт метеорологии. "Оскар" продвигается над северной частью провинции Гуантанамо ... с запада на юго-запад, снизив скорость до 9 километров в час. Максимальная устойчивая скорость ветра снизилась до 120 километров в час, поэтому он продолжает оставаться ураганом первой категории по шкале Саффира-Симпсона, а его минимальное давление возросло до 988 гектопаскалей. Из-за взаимодействия с сушей Оскар будет постепенно ослабевать, превращаясь в тропический шторм в ближайшие несколько часов, проходя через восточную территорию", - говорится в отчете на сайте института метеорологии Insmet. Как сообщается, грозы последние 12 часов наблюдаются в провинциях Гуантанамо, Ольгин и Лас-Тунас. Наиболее значительное количество осадков зафиксировано в провинции Гуантанамо - 243,6 миллиметра на станции Пунта-де-Маиси. В ближайшие несколько часов продолжатся связанные с циклоном ливни и грозы, и их число в ряде районов на востоке острова достигнет 200 миллиметров. По информации местных изданий, на северо-восточном побережье сейчас наблюдаются двухметровые волны. В регионе задействованы 17 убежищ, в которых находятся "тысячи эвакуированных". Удар урагана по Кубе пришелся на момент острого энергетического кризиса - с пятницы власти пытаются восстановить работу отключившихся генерирующих мощностей, и к вечеру воскресенья им не удалось этого сделать. Миллионы кубинцев продолжают оставаться совсем без света или получают электричество периодически, на несколько часов в день.

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куба, ураган