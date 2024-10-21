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Банк России обозначил официальный курс доллара, евро и юаня на 22 октября - 21.10.2024, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20241021/valyuta-852306366.html
Банк России обозначил официальный курс доллара, евро и юаня на 22 октября
Банк России обозначил официальный курс доллара, евро и юаня на 22 октября - 21.10.2024, ПРАЙМ
Банк России обозначил официальный курс доллара, евро и юаня на 22 октября
Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ на вторник, вырос на 1,02 копейки - до 13,4733 рубля, курс доллара снизился на 32,48 копейки, до 96,0924... | 21.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-21T18:04+0300
2024-10-21T18:09+0300
экономика
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МОСКВА, 21 окт - ПРАЙМ. Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ на вторник, вырос на 1,02 копейки - до 13,4733 рубля, курс доллара снизился на 32,48 копейки, до 96,0924 рубля, курс евро - на 45,49 копейки, до 104,4016 рубля, следует из данных Банка России. После санкций США на Мосбиржу ЦБ РФ с 13 июня устанавливает официальные курсы доллара и евро в рабочие дни на основании отчетности банков и информации внебиржевых торгов. При этом курс юаня по-прежнему определяется по рыночному курсу Московской биржи. США 12 июня расширили санкции против России, включив туда Мосбиржу. На этом фоне биржевые торги долларом и евро были приостановлены и перенесены на внебиржевой рынок.
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Экономика
18:04 21.10.2024 (обновлено: 18:09 21.10.2024)
 
Банк России обозначил официальный курс доллара, евро и юаня на 22 октября

ЦБ: официальный курс юаня на вторник - 13,47, доллара - 96,09, евро - 104,4 руб

© РИА Новости . Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкП/к Э. Набиуллиной по итогам заседания совета директоров по денежно-кредитной политике
П/к Э. Набиуллиной по итогам заседания совета директоров по денежно-кредитной политике - ПРАЙМ, 1920, 21.10.2024
© РИА Новости . Григорий Сысоев
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МОСКВА, 21 окт - ПРАЙМ. Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ на вторник, вырос на 1,02 копейки - до 13,4733 рубля, курс доллара снизился на 32,48 копейки, до 96,0924 рубля, курс евро - на 45,49 копейки, до 104,4016 рубля, следует из данных Банка России.
После санкций США на Мосбиржу ЦБ РФ с 13 июня устанавливает официальные курсы доллара и евро в рабочие дни на основании отчетности банков и информации внебиржевых торгов. При этом курс юаня по-прежнему определяется по рыночному курсу Московской биржи.
ЦБ - ПРАЙМ, 1920, 21.10.2024
ЦБ предложил обязать банки использовать только универсальный QR
14:16
США 12 июня расширили санкции против России, включив туда Мосбиржу. На этом фоне биржевые торги долларом и евро были приостановлены и перенесены на внебиржевой рынок.
 
Экономика
 
 
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