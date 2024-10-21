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Легальный рынок воды в бутылках расширился на 40% после введения маркировки

Легальный рынок воды в бутылках расширился на 40% после введения маркировки - 21.10.2024, ПРАЙМ

Легальный рынок воды в бутылках расширился на 40% после введения маркировки

Легальный рынок бутилированной воды в РФ расширился более чем на 40% после введения маркировки - к системе присоединились 552 производителя, рассказали РИА... | 21.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-21T05:33+0300

2024-10-21T05:33+0300

2024-10-21T05:33+0300

экономика

вода

црпт

маркировка товаров

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МОСКВА, 21 окт - ПРАЙМ. Легальный рынок бутилированной воды в РФ расширился более чем на 40% после введения маркировки - к системе присоединились 552 производителя, рассказали РИА Новости в Центре развития перспективных технологий (ЦРПТ), оператор системы "Честный знак". "После введения обязательной маркировки 552 производителя вышли из тени и присоединились к системе. Таким образом, легальный рынок бутилированной воды расширился на 40,5%", - рассказали в ЦРПТ. Кроме того, аналитики зафиксировали увеличение легального производства упакованной воды на 21,7% в январе-августе 2024 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Так, по данным ЦРПТ, производство достигло 9,4 миллиарда литров, тогда как в январе-августе 2023 года данный показатель был на уровне 7,7 миллиарда литров. Импорт бутилированной воды увеличился на 22,5%. Если в январе-августе 2023 года он составлял 128 миллиона литров, то спустя год показатель вырос до 158 миллиона литров. "Одна из ключевых задач системы маркировки - это борьба с теневым сегментом. Маркировка воды поэтапно вводится в России с осени 2021 года и продолжает "обелять" рынок и по сей день. В июне 2022 система помогла выявить 106 компаний, о которых ранее не было известно государству. К августу прошлого года их количество увеличилось в четыре раза, до 450 производителей, а сегодня их уже 552", - отметила руководитель управления безакцизной пищевой продукции ЦРПТ Юлия Кузьмина.

https://1prime.ru/20240826/markirovka-851136569.html

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вода, црпт, маркировка товаров