Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Легальный рынок воды в бутылках расширился на 40% после введения маркировки - 21.10.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20241021/voda-852290676.html
Легальный рынок воды в бутылках расширился на 40% после введения маркировки
Легальный рынок воды в бутылках расширился на 40% после введения маркировки - 21.10.2024, ПРАЙМ
Легальный рынок воды в бутылках расширился на 40% после введения маркировки
Легальный рынок бутилированной воды в РФ расширился более чем на 40% после введения маркировки - к системе присоединились 552 производителя, рассказали РИА... | 21.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-21T05:33+0300
2024-10-21T05:33+0300
экономика
вода
црпт
маркировка товаров
https://cdnn.1prime.ru/img/83239/80/832398067_0:162:3071:1889_1920x0_80_0_0_e64da29ee2c2f80a573f19414591fc9a.jpg
МОСКВА, 21 окт - ПРАЙМ. Легальный рынок бутилированной воды в РФ расширился более чем на 40% после введения маркировки - к системе присоединились 552 производителя, рассказали РИА Новости в Центре развития перспективных технологий (ЦРПТ), оператор системы "Честный знак". "После введения обязательной маркировки 552 производителя вышли из тени и присоединились к системе. Таким образом, легальный рынок бутилированной воды расширился на 40,5%", - рассказали в ЦРПТ. Кроме того, аналитики зафиксировали увеличение легального производства упакованной воды на 21,7% в январе-августе 2024 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Так, по данным ЦРПТ, производство достигло 9,4 миллиарда литров, тогда как в январе-августе 2023 года данный показатель был на уровне 7,7 миллиарда литров. Импорт бутилированной воды увеличился на 22,5%. Если в январе-августе 2023 года он составлял 128 миллиона литров, то спустя год показатель вырос до 158 миллиона литров. "Одна из ключевых задач системы маркировки - это борьба с теневым сегментом. Маркировка воды поэтапно вводится в России с осени 2021 года и продолжает "обелять" рынок и по сей день. В июне 2022 система помогла выявить 106 компаний, о которых ранее не было известно государству. К августу прошлого года их количество увеличилось в четыре раза, до 450 производителей, а сегодня их уже 552", - отметила руководитель управления безакцизной пищевой продукции ЦРПТ Юлия Кузьмина.
https://1prime.ru/20240826/markirovka-851136569.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83239/80/832398067_242:0:2971:2047_1920x0_80_0_0_7127ead064caa55427f1cdd9b6095260.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
вода, црпт, маркировка товаров
Экономика, вода, ЦРПТ, маркировка товаров
05:33 21.10.2024
 
Легальный рынок воды в бутылках расширился на 40% после введения маркировки

ЦРПТ: легальный рынок воды в бутылках в РФ расширился на 40% после введения маркировки

© РИА Новости . Денис Абрамов | Перейти в медиабанкПроизводство минеральной воды
Производство минеральной воды - ПРАЙМ, 1920, 21.10.2024
© РИА Новости . Денис Абрамов
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 21 окт - ПРАЙМ. Легальный рынок бутилированной воды в РФ расширился более чем на 40% после введения маркировки - к системе присоединились 552 производителя, рассказали РИА Новости в Центре развития перспективных технологий (ЦРПТ), оператор системы "Честный знак".
"После введения обязательной маркировки 552 производителя вышли из тени и присоединились к системе. Таким образом, легальный рынок бутилированной воды расширился на 40,5%", - рассказали в ЦРПТ.
Кроме того, аналитики зафиксировали увеличение легального производства упакованной воды на 21,7% в январе-августе 2024 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Так, по данным ЦРПТ, производство достигло 9,4 миллиарда литров, тогда как в январе-августе 2023 года данный показатель был на уровне 7,7 миллиарда литров.
%Социальная продовольственная ярмарка - ПРАЙМ, 1920, 26.08.2024
Минпромторг предложил ввести обязательную маркировку бакалеи
26 августа, 19:51
Импорт бутилированной воды увеличился на 22,5%. Если в январе-августе 2023 года он составлял 128 миллиона литров, то спустя год показатель вырос до 158 миллиона литров.
"Одна из ключевых задач системы маркировки - это борьба с теневым сегментом. Маркировка воды поэтапно вводится в России с осени 2021 года и продолжает "обелять" рынок и по сей день. В июне 2022 система помогла выявить 106 компаний, о которых ранее не было известно государству. К августу прошлого года их количество увеличилось в четыре раза, до 450 производителей, а сегодня их уже 552", - отметила руководитель управления безакцизной пищевой продукции ЦРПТ Юлия Кузьмина.
 
ЭкономикаводаЦРПТмаркировка товаров
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала