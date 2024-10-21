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ФАС обвинила ВТБ в нарушениях в рекламе вклада
ФАС обвинила ВТБ в нарушениях в рекламе вклада - 21.10.2024, ПРАЙМ
ФАС обвинила ВТБ в нарушениях в рекламе вклада
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России возбудила дело в отношении ВТБ по признакам нарушений в рекламе из-за того, что банк не указал информацию о... | 21.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-21T10:37+0300
2024-10-21T10:37+0300
2024-10-21T10:37+0300
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МОСКВА, 21 окт - ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России возбудила дело в отношении ВТБ по признакам нарушений в рекламе из-за того, что банк не указал информацию о существенных условиях вклада, сообщает ведомство. "ФАС возбудила дело в отношении ПАО "ВТБ" по признакам нарушений в рекламе вклада. Банк не указал информацию о существенных условиях финансовой услуги", - говорится в сообщении. ФАС России поясняет, что ранее поступило обращение гражданина с жалобой на рекламу ВТБ, которая транслировалась на рекламной конструкции в Москве. В рекламе крупным шрифтом была указана привлекательная для потребителей информация о ставке по вкладу 20%, однако сведения об условиях вклада, влияющих на сумму доходов, размещались в рекламном видеоролике в течение короткого времени трудным для восприятия способом. "По мнению ведомства, такие действия могут ввести потребителей в заблуждение и содержат признаки нарушения Закона о рекламе. Служба возбудила дело в отношении банка. В случае установления нарушения организации грозит штраф", - также сообщила ФАС.
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россия, фас рф, втб
ФАС обвинила ВТБ в нарушениях в рекламе вклада
ФАС возбудила дело в отношении ВТБ по признакам нарушений в рекламе вклада
МОСКВА, 21 окт - ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России возбудила дело в отношении ВТБ по признакам нарушений в рекламе из-за того, что банк не указал информацию о существенных условиях вклада, сообщает ведомство.
"ФАС возбудила дело в отношении ПАО "ВТБ" по признакам нарушений в рекламе вклада. Банк не указал информацию о существенных условиях финансовой услуги", - говорится в сообщении.
ФАС России поясняет, что ранее поступило обращение гражданина с жалобой на рекламу ВТБ, которая транслировалась на рекламной конструкции в Москве. В рекламе крупным шрифтом была указана привлекательная для потребителей информация о ставке по вкладу 20%, однако сведения об условиях вклада, влияющих на сумму доходов, размещались в рекламном видеоролике в течение короткого времени трудным для восприятия способом.
"По мнению ведомства, такие действия могут ввести потребителей в заблуждение и содержат признаки нарушения Закона о рекламе. Служба возбудила дело в отношении банка. В случае установления нарушения организации грозит штраф", - также сообщила ФАС.
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