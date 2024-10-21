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Группа "Русагро" нарастила выручку в годовом выражении

Группа "Русагро" нарастила выручку в годовом выражении - 21.10.2024, ПРАЙМ

Группа "Русагро" нарастила выручку в годовом выражении

Группа "Русагро", один из крупнейших российских агрохолдингов, в прошлом квартале увеличила выручку на 6% в годовом выражении, до 82,799 миллиарда рублей,... | 21.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-21T10:09+0300

2024-10-21T10:09+0300

2024-10-21T10:13+0300

экономика

русагро

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МОСКВА, 21 окт - ПРАЙМ. Группа "Русагро", один из крупнейших российских агрохолдингов, в прошлом квартале увеличила выручку на 6% в годовом выражении, до 82,799 миллиарда рублей, сообщается в материалах компании."В третьем квартале 2024 года консолидированная выручка "Русагро" до межсегментных элиминаций составила 82 799 миллиона рублей. По сравнению с третьим кварталом 2023 года показатель вырос на 6% (плюс 4 623 миллиона рублей)", - говорится в материалах.Добавляется, что выручка "Русагро" увеличилась главным образом за счет роста объемов производства в масложировом бизнесе и управления ассортиментом продаж в мясном бизнесе.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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