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Куря рубля перешел к сильному снижению против юаня на Мосбирже

Куря рубля перешел к сильному снижению против юаня на Мосбирже - 21.10.2024, ПРАЙМ

Куря рубля перешел к сильному снижению против юаня на Мосбирже

Курс рубля в первые часы торгов перешел к снижению против юаня, причём резкому, и китайская валюта опять закрепляется выше отметки 13,5 рубля, следует из данных | 21.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-21T13:41+0300

2024-10-21T13:41+0300

2024-10-21T13:41+0300

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МОСКВА, 21 окт - ПРАЙМ. Курс рубля в первые часы торгов перешел к снижению против юаня, причём резкому, и китайская валюта опять закрепляется выше отметки 13,5 рубля, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 13.29 мск подскакивает на 16 копеек, до 13,55 рубля. При этом самое открытие торгов ознаменовалось символическим удешевлением юаня, а в дальнейшем его курс колебался в коридоре 13,34-13,55 рубля. Объем торгов "расчетами завтра" составляет 45,2 миллиарда рублей. Курс юаня в ближайшие дни будет тяготеть к колебаниям в диапазоне 13,5-14 рублей, рассчитывает Евгений Локтюхов из Промсвязьбанка. "Попытки рубля порасти на фоне налогового периода будут носить локальный и ограниченный характер. Более низкие цены на нефть, несмотря на сезонно крепкое ее потребление, заставляют нас сохранять консервативный среднесрочный взгляд на рубль", - добавляет он. При этом на внебиржевом рынке есть признаки разворота вниз "бычьего" тренда доллара, считает Владислав Антонов из BitRiver. "Ключевая поддержка находится на уровне 95,1 рубля. Чтобы рублю окончательно переломить ситуацию в свою пользу, необходимо пройти вниз зону 94,5-95,1 рубля за доллар", - оценивает он.

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россия, мосбиржа, юань, рубль