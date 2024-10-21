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Куря рубля перешел к сильному снижению против юаня на Мосбирже - 21.10.2024, ПРАЙМ
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Куря рубля перешел к сильному снижению против юаня на Мосбирже
Куря рубля перешел к сильному снижению против юаня на Мосбирже - 21.10.2024, ПРАЙМ
Куря рубля перешел к сильному снижению против юаня на Мосбирже
Курс рубля в первые часы торгов перешел к снижению против юаня, причём резкому, и китайская валюта опять закрепляется выше отметки 13,5 рубля, следует из данных | 21.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-21T13:41+0300
2024-10-21T13:41+0300
россия
мосбиржа
юань
рубль
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МОСКВА, 21 окт - ПРАЙМ. Курс рубля в первые часы торгов перешел к снижению против юаня, причём резкому, и китайская валюта опять закрепляется выше отметки 13,5 рубля, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 13.29 мск подскакивает на 16 копеек, до 13,55 рубля. При этом самое открытие торгов ознаменовалось символическим удешевлением юаня, а в дальнейшем его курс колебался в коридоре 13,34-13,55 рубля. Объем торгов "расчетами завтра" составляет 45,2 миллиарда рублей. Курс юаня в ближайшие дни будет тяготеть к колебаниям в диапазоне 13,5-14 рублей, рассчитывает Евгений Локтюхов из Промсвязьбанка. "Попытки рубля порасти на фоне налогового периода будут носить локальный и ограниченный характер. Более низкие цены на нефть, несмотря на сезонно крепкое ее потребление, заставляют нас сохранять консервативный среднесрочный взгляд на рубль", - добавляет он. При этом на внебиржевом рынке есть признаки разворота вниз "бычьего" тренда доллара, считает Владислав Антонов из BitRiver. "Ключевая поддержка находится на уровне 95,1 рубля. Чтобы рублю окончательно переломить ситуацию в свою пользу, необходимо пройти вниз зону 94,5-95,1 рубля за доллар", - оценивает он.
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россия, мосбиржа, юань, рубль
РОССИЯ, Мосбиржа, юань, рубль
13:41 21.10.2024
 
Куря рубля перешел к сильному снижению против юаня на Мосбирже

Юань на Московской бирже укрепился выше отметки в 13,5 рубля

© РИА Новости . Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкПачки с банкнотами номиналом одна тысяча рублей
Пачки с банкнотами номиналом одна тысяча рублей - ПРАЙМ, 1920, 21.10.2024
© РИА Новости . Владимир Астапкович
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МОСКВА, 21 окт - ПРАЙМ. Курс рубля в первые часы торгов перешел к снижению против юаня, причём резкому, и китайская валюта опять закрепляется выше отметки 13,5 рубля, следует из данных Московской биржи.
Курс юаня расчетами "завтра" на 13.29 мск подскакивает на 16 копеек, до 13,55 рубля. При этом самое открытие торгов ознаменовалось символическим удешевлением юаня, а в дальнейшем его курс колебался в коридоре 13,34-13,55 рубля.
Объем торгов "расчетами завтра" составляет 45,2 миллиарда рублей.
Яблоки и китайский юань - ПРАЙМ, 1920, 21.10.2024
Юань открыл торги 21 октября снижением
10:06
Курс юаня в ближайшие дни будет тяготеть к колебаниям в диапазоне 13,5-14 рублей, рассчитывает Евгений Локтюхов из Промсвязьбанка.
"Попытки рубля порасти на фоне налогового периода будут носить локальный и ограниченный характер. Более низкие цены на нефть, несмотря на сезонно крепкое ее потребление, заставляют нас сохранять консервативный среднесрочный взгляд на рубль", - добавляет он.
При этом на внебиржевом рынке есть признаки разворота вниз "бычьего" тренда доллара, считает Владислав Антонов из BitRiver. "Ключевая поддержка находится на уровне 95,1 рубля. Чтобы рублю окончательно переломить ситуацию в свою пользу, необходимо пройти вниз зону 94,5-95,1 рубля за доллар", - оценивает он.
 
РОССИЯМосбиржаюаньрубль
 
 
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