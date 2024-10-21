https://1prime.ru/20241021/zelenskiy-852296302.html

"Они опасаются". В США раскрыли, с чем столкнулся Зеленский на Западе

"Они опасаются". В США раскрыли, с чем столкнулся Зеленский на Западе - 21.10.2024, ПРАЙМ

"Они опасаются". В США раскрыли, с чем столкнулся Зеленский на Западе

Западные союзники Владимира Зеленского проявили скептицизм по отношению к его "плану победы" в конфликте с Россией, передает издание Foreign Affairs. | 21.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-21T11:31+0300

2024-10-21T11:31+0300

2024-10-21T11:31+0300

политика

украина

владимир зеленский

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МОСКВА, 21 окт - ПРАЙМ. Западные союзники Владимира Зеленского проявили скептицизм по отношению к его "плану победы" в конфликте с Россией, передает издание Foreign Affairs."Партнеры Украины встретили детали плана со значительным скептицизмом, так как опасаются, что без реформ в системе пополнения и подготовки войск одного лишь вооружения будет недостаточно для стабилизации фронта", — сказано в публикации.В издании заметили, что также союзники не верят в то, что Североатлантический альянс готов гарантировать безопасность Украины."План победы", представленный Зеленским, включает в себя пять пунктов, такие как присоединение к НАТО и размещение в Украине "пакета неядерного сдерживания" России, а также секретные приложения.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что действительный мирный план для Киева заключается в осознании бесперспективности его политики.

https://1prime.ru/20241021/zelenskiy-852292994.html

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украина, владимир зеленский