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Цена золота обновила исторический рекорд

Цена золота обновила исторический рекорд - 21.10.2024, ПРАЙМ

Цена золота обновила исторический рекорд

Цена на золото в понедельник утром растет, побивая очередной исторический рекорд, на сочетании целого ряда факторов, свидетельствуют данные торгов и комментарий | 21.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-21T09:01+0300

2024-10-21T09:01+0300

2024-10-21T09:01+0300

экономика

золото

цена на золото

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МОСКВА, 21 окт - ПРАЙМ. Цена на золото в понедельник утром растет, побивая очередной исторический рекорд, на сочетании целого ряда факторов, свидетельствуют данные торгов и комментарий аналитика. По состоянию на 8.54 мск цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex растет на 10,65 доллара, или на 0,39%, до 2 740,6 доллара за тройскую унцию. А ранее в ходе торгов понедельника золотой фьючерс достиг отметки в 2 747,7 доллара, обновив исторический рекорд. Декабрьский фьючерс на серебро дорожает в то же время на 2,46%, до 34,053 доллара за унцию. "Рост цен на золото, вероятно, обусловлен спросом на актив-убежище в связи с эскалацией напряженности на Ближнем Востоке и неопределенностью в связи с президентскими выборами в США. Перспектива смягчения кредитно-денежной политики в большинстве развитых стран мира также подстегнула рост фьючерсов на золото", - приводит газета Wall Street Journal слова аналитика CBA Вивека Дхара (Vivek Dhar). "Фьючерсы на золото, вероятно, поднимутся до 3 000 долларов за унцию в четвёртом квартале 2025 года после того, как они подскочили до рекордных максимумов выше 2 700 долларов за унцию", - также даёт он прогноз.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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