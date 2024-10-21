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На Урале задержали банду за незаконную добычу золота на 300 млн рублей - 21.10.2024, ПРАЙМ
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На Урале задержали банду за незаконную добычу золота на 300 млн рублей
На Урале задержали банду за незаконную добычу золота на 300 млн рублей - 21.10.2024, ПРАЙМ
На Урале задержали банду за незаконную добычу золота на 300 млн рублей
На Урале задержали членов группировки, которая незаконно добыла золото на 300 миллионов рублей. Об этом сообщили в ЦОС ФСБ РФ. | 21.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-21T12:48+0300
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россия
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золото
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МОСКВА, 21 окт - ПРАЙМ. На Урале задержали членов группировки, которая незаконно добыла золото на 300 миллионов рублей. Об этом сообщили в ЦОС ФСБ РФ.Отмечается, что банда специализировалась на незаконной добыче самородного золота в нескольких российских регионах. В ходе обысков у участников банды было найдено свыше 41 килограмма слитков.Более того, как сообщается, что сбывалось добытое золото в Екатеринбурге. По факту незаконных добычи и оборота драгоценного металла возбуждено уголовное дело.
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россия, суд, золото
РОССИЯ, суд, золото
12:48 21.10.2024 (обновлено: 12:53 21.10.2024)
 
На Урале задержали банду за незаконную добычу золота на 300 млн рублей

На Урале задержали банду, которая незаконно добыла золота на 300 миллионов руб

© Unsplash/Scottsdale MintЗолото, слитки
Золото, слитки
© Unsplash/Scottsdale Mint
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МОСКВА, 21 окт - ПРАЙМ. На Урале задержали членов группировки, которая незаконно добыла золото на 300 миллионов рублей. Об этом сообщили в ЦОС ФСБ РФ.
Отмечается, что банда специализировалась на незаконной добыче самородного золота в нескольких российских регионах. В ходе обысков у участников банды было найдено свыше 41 килограмма слитков.
Более того, как сообщается, что сбывалось добытое золото в Екатеринбурге. По факту незаконных добычи и оборота драгоценного металла возбуждено уголовное дело.
Золото - ПРАЙМ, 1920, 21.10.2024
Цена золота обновила исторический рекорд
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