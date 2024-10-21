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На Урале задержали банду за незаконную добычу золота на 300 млн рублей

На Урале задержали банду за незаконную добычу золота на 300 млн рублей - 21.10.2024, ПРАЙМ

На Урале задержали банду за незаконную добычу золота на 300 млн рублей

На Урале задержали членов группировки, которая незаконно добыла золото на 300 миллионов рублей. Об этом сообщили в ЦОС ФСБ РФ. | 21.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-21T12:48+0300

2024-10-21T12:48+0300

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россия

суд

золото

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МОСКВА, 21 окт - ПРАЙМ. На Урале задержали членов группировки, которая незаконно добыла золото на 300 миллионов рублей. Об этом сообщили в ЦОС ФСБ РФ.Отмечается, что банда специализировалась на незаконной добыче самородного золота в нескольких российских регионах. В ходе обысков у участников банды было найдено свыше 41 килограмма слитков.Более того, как сообщается, что сбывалось добытое золото в Екатеринбурге. По факту незаконных добычи и оборота драгоценного металла возбуждено уголовное дело.

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россия, суд, золото