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МИД Польши пригрозил "что-то сделать" с российскими активами
МИД Польши пригрозил "что-то сделать" с российскими активами - 22.10.2024, ПРАЙМ
МИД Польши пригрозил "что-то сделать" с российскими активами
Польша угрожает принять меры в отношении российских активов на территории республики, соответствующее заявление сделал заместитель главы польского... | 22.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-22T11:36+0300
2024-10-22T11:36+0300
2024-10-22T11:37+0300
экономика
польша
россия
замороженные российские активы
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ВАРШАВА, 22 окт - ПРАЙМ. Польша угрожает принять меры в отношении российских активов на территории республики, соответствующее заявление сделал заместитель главы польского внешнеполитического ведомства Владислав Теофил Бартошевский.Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский в понедельник заявил о задержании диверсанта, планировавшего поджоги во Вроцлаве якобы по заданию российских спецслужб. Глава МИД пообещал во вторник объявить о некоем решении по линии своего ведомства, связанном с данными обвинениями."Это будет решение, которое ударит во власти Российской Федерации, в аппарат Российской Федерации", - заявил Бартошевский в эфире радиостанции Radio ZET.Он уточнил, что речь идет о мерах в отношении российских активов."Россияне имеют в Польше определенные активы, которые чувствительны, и можно с ними что-то сделать", - сказал замминистра.При этом он отметил, что польские власти не собираются закрывать посольство России или выдворять российского посла."Посольство мы не закроем, посла не выдворим", - сказал Бартошевский.Доказательств причастности российской стороны к якобы существовавшим планам поджога он не привел.Запад часто выдвигает против РФ необоснованные обвинения, в Кремле не раз обращали на это внимание.
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польша, россия, замороженные российские активы
Экономика, ПОЛЬША, РОССИЯ, замороженные российские активы
МИД Польши пригрозил "что-то сделать" с российскими активами
Бартошевский: Польша примет меры в отношении активов России на своей территории
ВАРШАВА, 22 окт - ПРАЙМ. Польша угрожает принять меры в отношении российских активов на территории республики, соответствующее заявление сделал заместитель главы польского внешнеполитического ведомства Владислав Теофил Бартошевский.
Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский в понедельник заявил о задержании диверсанта, планировавшего поджоги во Вроцлаве якобы по заданию российских спецслужб. Глава МИД пообещал во вторник объявить о некоем решении по линии своего ведомства, связанном с данными обвинениями.
"Это будет решение, которое ударит во власти Российской Федерации, в аппарат Российской Федерации", - заявил Бартошевский в эфире радиостанции Radio ZET.
Он уточнил, что речь идет о мерах в отношении российских активов.
"Россияне имеют в Польше определенные активы, которые чувствительны, и можно с ними что-то сделать", - сказал замминистра.
При этом он отметил, что польские власти не собираются закрывать посольство России или выдворять российского посла.
"Посольство мы не закроем, посла не выдворим", - сказал Бартошевский.
Доказательств причастности российской стороны к якобы существовавшим планам поджога он не привел.
Запад часто выдвигает против РФ необоснованные обвинения, в Кремле не раз обращали на это внимание.
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