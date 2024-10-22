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"Воровство и бандитизм". В ЕП высказались о замораживании активов России

"Воровство и бандитизм". В ЕП высказались о замораживании активов России - 22.10.2024, ПРАЙМ

"Воровство и бандитизм". В ЕП высказались о замораживании активов России

Замораживание российских активов является воровством и бандитизмом, независимо от предлогов, которыми это оправдывается. Таким мнением поделился депутат... | 22.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-22T11:46+0300

2024-10-22T11:46+0300

2024-10-22T11:47+0300

экономика

россия

еп

замороженные российские активы

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БРЮССЕЛЬ, 22 окт – ПРАЙМ. Замораживание российских активов является воровством и бандитизмом, независимо от предлогов, которыми это оправдывается. Таким мнением поделился депутат Европейского парламента от Словакии Любош Блага."Замораживание российских средств – это воровство и бандитизм. Можно найти сотни оправданий, но если вы воруете активы, то ваши действия называются воровством", - заметил парламентарий.Он отметил, что Европейский союз не посягал на активы США после их агрессии против Ирака, и не замораживал активы Израиля, несмотря на его действия против палестинцев.Блага призвал прекратить отправлять миллиарды евро на Украину и перестать поставлять ей оружие, так как это несправедливо по отношению к европейцам.В ответ на конфискацию Западом российских активов МИД России заявил, что Москва также может не возвращать западным странам средства, которые они хранят в России. После начала военных действий в Украине, ЕС и G7 заморозили около половины российских валютных резервов, что составляет около 300 миллиардов евро, с большей частью хранящейся в ЕС на счетах Euroclear.

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россия, еп, замороженные российские активы