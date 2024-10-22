https://1prime.ru/20241022/aktivy-852327426.html

Раскрыто, что будет с активами РФ в ЕС после окончания конфликта на Украине

Раскрыто, что будет с активами РФ в ЕС после окончания конфликта на Украине - 22.10.2024, ПРАЙМ

Раскрыто, что будет с активами РФ в ЕС после окончания конфликта на Украине

Страны G7 планируют не размораживать российские активы даже после окончания конфликта на Украине, пишет издание Nikkei. | 22.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-22T13:47+0300

2024-10-22T13:47+0300

2024-10-22T13:51+0300

экономика

россия

активы

g7

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МОСКВА, 22 окт - ПРАЙМ. Страны G7 планируют не размораживать российские активы даже после окончания конфликта на Украине, пишет издание Nikkei. В России неоднократно называли заморозку российских активов воровством. "Мы... подтверждаем, что российские суверенные активы в наших юрисдикциях останутся замороженными до тех пор, пока Россия не остановит свою агрессии и не заплатит за ущерб, причиненный Украине", - приводит газета слова из проекта заявления лидеров "семерки". По данным издания, в проекте документа также содержится гарантия выплаты Киеву кредита в размере 50 миллиардов долларов с погашением из доходов от замороженных активов РФ. Отмечается, что это заявление будет опубликовано в этом месяце.

https://1prime.ru/20241022/aktivy-852321463.html

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россия, активы, g7