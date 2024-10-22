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Раскрыто, что будет с активами РФ в ЕС после окончания конфликта на Украине - 22.10.2024, ПРАЙМ
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Раскрыто, что будет с активами РФ в ЕС после окончания конфликта на Украине
Раскрыто, что будет с активами РФ в ЕС после окончания конфликта на Украине - 22.10.2024, ПРАЙМ
Раскрыто, что будет с активами РФ в ЕС после окончания конфликта на Украине
Страны G7 планируют не размораживать российские активы даже после окончания конфликта на Украине, пишет издание Nikkei. | 22.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-22T13:47+0300
2024-10-22T13:51+0300
экономика
россия
активы
g7
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МОСКВА, 22 окт - ПРАЙМ. Страны G7 планируют не размораживать российские активы даже после окончания конфликта на Украине, пишет издание Nikkei. В России неоднократно называли заморозку российских активов воровством. "Мы... подтверждаем, что российские суверенные активы в наших юрисдикциях останутся замороженными до тех пор, пока Россия не остановит свою агрессии и не заплатит за ущерб, причиненный Украине", - приводит газета слова из проекта заявления лидеров "семерки". По данным издания, в проекте документа также содержится гарантия выплаты Киеву кредита в размере 50 миллиардов долларов с погашением из доходов от замороженных активов РФ. Отмечается, что это заявление будет опубликовано в этом месяце.
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россия, активы, g7
Экономика, РОССИЯ, активы, G7
13:47 22.10.2024 (обновлено: 13:51 22.10.2024)
 
Раскрыто, что будет с активами РФ в ЕС после окончания конфликта на Украине

Nikkei: G7 не будет размораживать активы РФ после окончания конфликта на Украине

© РИА Новости . Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкПодготовка к открытию саммита стран G7
Подготовка к открытию саммита стран G7 - ПРАЙМ, 1920, 22.10.2024
© РИА Новости . Григорий Сысоев
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МОСКВА, 22 окт - ПРАЙМ. Страны G7 планируют не размораживать российские активы даже после окончания конфликта на Украине, пишет издание Nikkei.
В России неоднократно называли заморозку российских активов воровством.
"Мы... подтверждаем, что российские суверенные активы в наших юрисдикциях останутся замороженными до тех пор, пока Россия не остановит свою агрессии и не заплатит за ущерб, причиненный Украине", - приводит газета слова из проекта заявления лидеров "семерки".
По данным издания, в проекте документа также содержится гарантия выплаты Киеву кредита в размере 50 миллиардов долларов с погашением из доходов от замороженных активов РФ.
Отмечается, что это заявление будет опубликовано в этом месяце.
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ЭкономикаРОССИЯактивыG7
 
 
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