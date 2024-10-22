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Йеллен придумала, что делать с активами РФ после окончания конфликта
Йеллен придумала, что делать с активами РФ после окончания конфликта - 22.10.2024, ПРАЙМ
Йеллен придумала, что делать с активами РФ после окончания конфликта
США считают, что даже в случае мирного соглашения замороженные суверенные активы РФ должны использоваться для выплаты займов Киеву, заявила глава американского... | 22.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-22T19:00+0300
2024-10-22T19:00+0300
2024-10-22T19:07+0300
экономика
джанет йеллен
замороженные российские активы
украина
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МОСКВА, 22 окт - ПРАЙМ. США считают, что даже в случае мирного соглашения замороженные суверенные активы РФ должны использоваться для выплаты займов Киеву, заявила глава американского минфина Джанет Йеллен. "Мы согласны с Украиной в том, что даже если мирное соглашение будет достигнуто, российские замороженные активы будут использоваться для выплаты долгов", - сообщила она журналистам во вторник. Йеллен добавила, что США без перерыва работают над тем, чтобы использовать замороженные российские активы для поддержки Украины. В МИД РФ неоднократно называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что Москва ответит на конфискацию замороженных российских активов Западом. По его словам, у РФ тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России.
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джанет йеллен, замороженные российские активы, украина
Экономика, Джанет Йеллен, замороженные российские активы, УКРАИНА
Йеллен придумала, что делать с активами РФ после окончания конфликта
Йеллен: активы РФ нужно использовать для займов Киеву и после мирного соглашения
МОСКВА, 22 окт - ПРАЙМ. США считают, что даже в случае мирного соглашения замороженные суверенные активы РФ должны использоваться для выплаты займов Киеву, заявила глава американского минфина Джанет Йеллен.
"Мы согласны с Украиной в том, что даже если мирное соглашение будет достигнуто, российские замороженные активы будут использоваться для выплаты долгов", - сообщила она журналистам во вторник.
Йеллен добавила, что США без перерыва работают над тем, чтобы использовать замороженные российские активы для поддержки Украины.
МИД Польши пригрозил "что-то сделать" с российскими активами
В МИД РФ неоднократно называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что Москва ответит на конфискацию замороженных российских активов Западом. По его словам, у РФ тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России.