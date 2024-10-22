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Йеллен придумала, что делать с активами РФ после окончания конфликта

Йеллен придумала, что делать с активами РФ после окончания конфликта - 22.10.2024, ПРАЙМ

Йеллен придумала, что делать с активами РФ после окончания конфликта

США считают, что даже в случае мирного соглашения замороженные суверенные активы РФ должны использоваться для выплаты займов Киеву, заявила глава американского... | 22.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-22T19:00+0300

2024-10-22T19:00+0300

2024-10-22T19:07+0300

экономика

джанет йеллен

замороженные российские активы

украина

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МОСКВА, 22 окт - ПРАЙМ. США считают, что даже в случае мирного соглашения замороженные суверенные активы РФ должны использоваться для выплаты займов Киеву, заявила глава американского минфина Джанет Йеллен. "Мы согласны с Украиной в том, что даже если мирное соглашение будет достигнуто, российские замороженные активы будут использоваться для выплаты долгов", - сообщила она журналистам во вторник. Йеллен добавила, что США без перерыва работают над тем, чтобы использовать замороженные российские активы для поддержки Украины. В МИД РФ неоднократно называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что Москва ответит на конфискацию замороженных российских активов Западом. По его словам, у РФ тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России.

https://1prime.ru/20241022/aktivy-852321463.html

украина

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джанет йеллен, замороженные российские активы, украина