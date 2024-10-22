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Польский евродепутат сделал неожиданное заявление о российских активах
Польский евродепутат сделал неожиданное заявление о российских активах - 22.10.2024, ПРАЙМ
Польский евродепутат сделал неожиданное заявление о российских активах
Депутат Европейского парламента от Польши Гжегож Браун назвал воровством выделение Украине средств из доходов замороженных российских активов. | 22.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-22T20:56+0300
2024-10-22T20:56+0300
2024-10-22T20:57+0300
экономика
европарламент
польша
замороженные российские активы
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МОСКВА, 22 окт - ПРАЙМ. Депутат Европейского парламента от Польши Гжегож Браун назвал воровством выделение Украине средств из доходов замороженных российских активов. Европейский парламент, где большинство являются сторонниками нынешней главы Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен, на пленарной сессии во вторник в Страсбурге большинством голосов поддержал предложенный ранее Еврокомиссией механизм выделения кредита Киеву в размере 35 миллиардов евро с погашением из доходов от замороженных суверенных активов России, следует из итогов голосования. "Воры! Это как нападение на банк. Вы распоряжаетесь деньгами, которые на самом деле не ваши. Я не хочу в этом участвовать... Когда мы откроем эту калитку и сами попадем в эту ситуацию, чтобы тратить чужие деньги, что будет следующим шагом?" - приводит слова Брауна издание Gazeta.pl. В МИД РФ неоднократно называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что Москва ответит на конфискацию замороженных российских активов Западом. По его словам, у РФ тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России. После начала российской спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину валютных резервов РФ примерно на 300 миллиардов евро. Более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем.
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европарламент, польша, замороженные российские активы
Экономика, Европарламент, Польша, замороженные российские активы
Польский евродепутат сделал неожиданное заявление о российских активах
Евродепутат от Польши: выделение Украине средств из активов России - воровство
МОСКВА, 22 окт - ПРАЙМ. Депутат Европейского парламента от Польши Гжегож Браун назвал воровством выделение Украине средств из доходов замороженных российских активов.
Европейский парламент, где большинство являются сторонниками нынешней главы Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен, на пленарной сессии во вторник в Страсбурге большинством голосов поддержал предложенный ранее Еврокомиссией механизм выделения кредита Киеву в размере 35 миллиардов евро с погашением из доходов от замороженных суверенных активов России, следует из итогов голосования.
"Воры! Это как нападение на банк. Вы распоряжаетесь деньгами, которые на самом деле не ваши. Я не хочу в этом участвовать... Когда мы откроем эту калитку и сами попадем в эту ситуацию, чтобы тратить чужие деньги, что будет следующим шагом?" - приводит слова Брауна издание Gazeta.pl.
В МИД РФ неоднократно называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что Москва ответит на конфискацию замороженных российских активов Западом. По его словам, у РФ тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России.
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После начала российской спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину валютных резервов РФ примерно на 300 миллиардов евро. Более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем.