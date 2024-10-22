https://1prime.ru/20241022/aktsii-852340765.html

Российский рынок акций снизился в основную сессию

Российский рынок акций снизился в основную сессию - 22.10.2024, ПРАЙМ

Российский рынок акций снизился в основную сессию

Российский рынок акций в основную торговую сессию опустился на 0,45%, следует из данных Московской биржи. | 22.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-22T19:09+0300

2024-10-22T19:09+0300

2024-10-22T19:10+0300

экономика

российский рынок акций

снижение

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МОСКВА, 22 окт - ПРАЙМ. Российский рынок акций в основную торговую сессию опустился на 0,45%, следует из данных Московской биржи. Рублёвый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов снизился на 0,45%, до 2755,19 пункта, индекс Мосбиржи в юанях – на 0,76% до 937,46 пункта, долларовый РТС – на 0,97%, до 898,57 пункта.

https://1prime.ru/20241021/aktsii-852307757.html

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российский рынок акций, снижение