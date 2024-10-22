https://1prime.ru/20241022/aktsiz-852331738.html

Госдума дополнительно проиндексировала ставки ряда акцизов

Госдума дополнительно проиндексировала ставки ряда акцизов - 22.10.2024, ПРАЙМ

Госдума дополнительно проиндексировала ставки ряда акцизов

Госдума приняла во втором и третьем чтении закон, предусматривающий в том числе дополнительную индексацию акцизов на 2025-2027 годы на алкоголь, сигареты,... | 22.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-22T15:25+0300

2024-10-22T15:25+0300

2024-10-22T15:26+0300

экономика

россия

госдума

акциз

https://cdnn.1prime.ru/img/84246/05/842460504_0:71:3409:1988_1920x0_80_0_0_59cf01362a241fc72a411e70fc86bf0e.jpg

МОСКВА, 22 окт - ПРАЙМ. Госдума приняла во втором и третьем чтении закон, предусматривающий в том числе дополнительную индексацию акцизов на 2025-2027 годы на алкоголь, сигареты, папиросы, моторное топливо, а также на сладкие напитки. Летом был принят закон, предусматривающий в 2025-2027 годах ежегодную индексацию акцизов на 4%. Новый закон с учетом уточненного прогноза социально-экономического развития РФ на этот трехлетний период предусматривает дополнительную индексацию акцизов на ряд подакцизных товаров. Так, акцизы на этиловый спирт, спиртосодержащую продукцию, алкогольную продукцию крепостью свыше 18% дополнительно индексируются на 10%, что позволит увеличить доходы бюджетов бюджетной системы в 2025-2027 годах примерно на 180 миллиардов рублей, в том числе федерального бюджета – на 39 миллиардов. На 2025 год акциз на такую продукцию составит 740 рублей за литр безводного этилового спирта, содержащегося в подакцизном товаре, на 2026 год - 770 рублей, на 2027 год - 801 рубль. На пиво с долей этилового спирта свыше 0,5% и до 8,6%, пивные напитки, сидр, пуаре, медовуху ставка акциза в этот трехлетний период составит соответственно 30 рублей, 31 рубль и 32 рубля, на более крепкое пиво - 56, 58 и 60 рублей. В рамках второго чтения было уточнено, что акциз на безалкогольные сахаросодержащие напитки с 1 января 2025 года увеличивается с 7 до 10 рублей за литр вместо первоначально предполагавшегося снижения порога отнесения к таким напиткам с 5 до 2 грамм сахара на 100 миллилитров. Этот порог решили не менять, но к подпадающим под акциз сладким напиткам отнесли также квасы с содержанием этилового спирта до 1,2% включительно и обогащенную пищевую продукцию. Ставка акциза на сигареты и папиросы корректируется лишь в части адвалорной составляющей, которая увеличивается с 16% до 18%. В результате ставка акциза для них на 2025 год составит 2945 рублей за тысячу штук плюс 18% расчетной стоимости, исчисляемой исходя из максимальной розничной цены, но не менее 4000 рублей за тысячу штук; на 2026 год - 3063 рубля плюс 18%, но не менее 4160 рублей; на 2027 год - 3186 рублей плюс 18%, но не менее 4326 рублей. Это увеличит доходы бюджетов в этот период на 30 миллиардов рублей в год. Одновременно уточняются ставки акцизов на нефтепродукты с корректировкой демпфирующей составляющей на нефтяное сырье, направленное на переработку. В демпфере теперь фиксируется ставка акциза, а дополнительная индексация в будущем не будет учитываться при расчете демпфера, пояснял ранее замглавы Минфина РФ Алексей Сазанов. В связи с этим дополнительные доходы бюджетов, исходя из финансово-экономического обоснования, в 2025 году ожидаются на уровне 131 миллиард рублей, в 2026 году - 167,6 миллиарда, в 2027 году - 216,7 миллиарда рублей. Акциз на автомобильный бензин пятого класса на 2025 год устанавливается в размере 17 088 рублей за тонну, на 2026 год - 17 772 рубля, на 2027 год - 18 483 рубля; на бензин более низкого класса - 17 518 рублей, 18 219 рублей и 18 948 рублей соответственно. Ставка акциза на дизельное топливо в этот период составит соответственно 12 120 рублей, 12 605 рублей и 13 109 рублей за тонну; на моторные масла для дизельных и карбюраторных двигателей - 8090 рублей, 8414 рублей и 8751 рубль. На прямогонный бензин ставка акциза в 2025 году составит 19 298 рублей за тонну, в 2026 году - 20 070 рублей, в 2027 году - 20 873 рубля; а на бензол, параксилол и ортоксилол с 2025 года - 3574 рубля. Закон, содержащий и другие нормы, должен вступить в силу со дня официального опубликования, за исключением отдельных положений, для которых установлены иные сроки.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, госдума, акциз