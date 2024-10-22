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Кабмин рассказал, где создается каждый шестой рубль ВВП России
Кабмин рассказал, где создается каждый шестой рубль ВВП России - 22.10.2024, ПРАЙМ
Кабмин рассказал, где создается каждый шестой рубль ВВП России
Каждый шестой рубль ВВП России создается в Арктике, говорится в материалах к стратегической сессии "Развитие Арктической зоны России". | 22.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-22T15:51+0300
2024-10-22T15:51+0300
2024-10-22T15:51+0300
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МОСКВА, 22 окт, ПРАЙМ. Каждый шестой рубль ВВП России создается в Арктике, говорится в материалах к стратегической сессии "Развитие Арктической зоны России". "В Арктику вложено 568 миллиардов рублей частных инвестиций. Введено в эксплуатацию 242 предприятия. Создано 16 тысяч рабочих мест. Каждый шестой рубль ВВП России создается в Арктике", - отмечается в материалах. Освоение Арктики связано с большим количеством испытаний. Среднегодовая температура за Полярным кругом минус 7 градусов. Отопительный период в полтора раза длиннее, чем на остальной территории России, два месяца в Арктике царствует полярная ночь, напоминают авторы доклада. "Большие затраты на производство электроэнергии, в два раза более низкая, чем даже на Дальнем Востоке, плотность населения – совокупность этих и других факторов требует от людей, проживающих в высоких широтах, мужества, терпения и выдержки", - указывается в документе. В целях ускорения развития АЗРФ правительством России разработана и 26 октября 2020 года принята Стратегия развития Арктической зоны Российской Федерации и обеспечения национальной безопасности на период до 2035 года. В рамках стратегии открыто три арктических территории опережающего развития, говорится в материалах. По примеру Дальнего Востока создана особая экономическая зона, внедрен режим арктического гектара и ипотеки. Важнейшим для развития Арктики является проект Северного морского пути, по сути он связывает арктические регионы, создает условия для их дальнейшего экономического развития, заключается в документе.
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россия, арктика, правительство
Экономика, РОССИЯ, АРКТИКА, правительство
Кабмин рассказал, где создается каждый шестой рубль ВВП России
Правительство: каждый шестой рубль ВВП России создается в Арктике
МОСКВА, 22 окт, ПРАЙМ. Каждый шестой рубль ВВП России создается в Арктике, говорится в материалах к стратегической сессии "Развитие Арктической зоны России".
"В Арктику вложено 568 миллиардов рублей частных инвестиций. Введено в эксплуатацию 242 предприятия. Создано 16 тысяч рабочих мест. Каждый шестой рубль ВВП России создается в Арктике", - отмечается в материалах.
Освоение Арктики связано с большим количеством испытаний. Среднегодовая температура за Полярным кругом минус 7 градусов. Отопительный период в полтора раза длиннее, чем на остальной территории России, два месяца в Арктике царствует полярная ночь, напоминают авторы доклада.
"Большие затраты на производство электроэнергии, в два раза более низкая, чем даже на Дальнем Востоке, плотность населения – совокупность этих и других факторов требует от людей, проживающих в высоких широтах, мужества, терпения и выдержки", - указывается в документе.
В целях ускорения развития АЗРФ правительством России разработана и 26 октября 2020 года принята Стратегия развития Арктической зоны Российской Федерации и обеспечения национальной безопасности на период до 2035 года. В рамках стратегии открыто три арктических территории опережающего развития, говорится в материалах. По примеру Дальнего Востока создана особая экономическая зона, внедрен режим арктического гектара и ипотеки.
Важнейшим для развития Арктики является проект Северного морского пути, по сути он связывает арктические регионы, создает условия для их дальнейшего экономического развития, заключается в документе.