Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Не ваша земля". В Австралии жестко раскритиковали Карла III - 22.10.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20241022/avstraliya-852323089.html
"Не ваша земля". В Австралии жестко раскритиковали Карла III
"Не ваша земля". В Австралии жестко раскритиковали Карла III - 22.10.2024, ПРАЙМ
"Не ваша земля". В Австралии жестко раскритиковали Карла III
Король Великобритании Карл III совершил визит в Австралию, где на него словесно набросилась сенатор от австралийского штата Виктория Лидия Торп. | 22.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-22T11:45+0300
2024-10-22T11:46+0300
великобритания
австралия
карл iii
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/07/1f/850572143_0:50:2048:1202_1920x0_80_0_0_407a14a972fbd2f25d80fecbd294513a.jpg
МОСКВА, 22 окт — ПРАЙМ. Король Великобритании Карл III совершил визит в Австралию, где на него словесно набросилась сенатор от австралийского штата Виктория Лидия Торп.Соответствующее видео разместил телеканал Sky News.Согласно видеоматериалу, австралийский политик грубо высказалась в отношении короля, а также раскритиковала его выступление в парламенте Австралии."Вы совершили геноцид против нашего народа. Верните нам нашу землю. Верните нам то, что вы у нас украли, — наши кости, наши черепа, наших детей, наш народ", — потребовала она.Сенатор Лидия Торп продвигает идеи, связанные с защитой интересов коренных народов Австралии. В этой связи она требует прекратить колониальную зависимость государства от Великобритании и подписать соответствующий договор.
https://1prime.ru/20240922/ukraina-851704804.html
великобритания
австралия
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/07/1f/850572143_122:0:1927:1354_1920x0_80_0_0_1427cf6d8d421b0ed2037954b38bfb1b.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
великобритания, австралия, карл iii
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, АВСТРАЛИЯ, Карл III
11:45 22.10.2024 (обновлено: 11:46 22.10.2024)
 
"Не ваша земля". В Австралии жестко раскритиковали Карла III

Sky News: австралийский сенатор накинулась на Карла III прямо в парламенте

© Фото : The Royal HouseholdКороль Великобритании Карл III
Король Великобритании Карл III - ПРАЙМ, 1920, 22.10.2024
© Фото : The Royal Household
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 22 окт — ПРАЙМ. Король Великобритании Карл III совершил визит в Австралию, где на него словесно набросилась сенатор от австралийского штата Виктория Лидия Торп.
Соответствующее видео разместил телеканал Sky News.
Согласно видеоматериалу, австралийский политик грубо высказалась в отношении короля, а также раскритиковала его выступление в парламенте Австралии.
"Вы совершили геноцид против нашего народа. Верните нам нашу землю. Верните нам то, что вы у нас украли, — наши кости, наши черепа, наших детей, наш народ", — потребовала она.
Сенатор Лидия Торп продвигает идеи, связанные с защитой интересов коренных народов Австралии. В этой связи она требует прекратить колониальную зависимость государства от Великобритании и подписать соответствующий договор.
Выход снайперской группы Аида спецназа Ахмат на задание - ПРАЙМ, 1920, 22.09.2024
Лидеры США, Индии, Японии и Австралии призвали к миру на Украине
22 сентября, 10:24
 
ВЕЛИКОБРИТАНИЯАВСТРАЛИЯКарл III
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала