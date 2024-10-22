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"Не ваша земля". В Австралии жестко раскритиковали Карла III
"Не ваша земля". В Австралии жестко раскритиковали Карла III - 22.10.2024, ПРАЙМ
"Не ваша земля". В Австралии жестко раскритиковали Карла III
Король Великобритании Карл III совершил визит в Австралию, где на него словесно набросилась сенатор от австралийского штата Виктория Лидия Торп. | 22.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-22T11:45+0300
2024-10-22T11:45+0300
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МОСКВА, 22 окт — ПРАЙМ. Король Великобритании Карл III совершил визит в Австралию, где на него словесно набросилась сенатор от австралийского штата Виктория Лидия Торп.Соответствующее видео разместил телеканал Sky News.Согласно видеоматериалу, австралийский политик грубо высказалась в отношении короля, а также раскритиковала его выступление в парламенте Австралии."Вы совершили геноцид против нашего народа. Верните нам нашу землю. Верните нам то, что вы у нас украли, — наши кости, наши черепа, наших детей, наш народ", — потребовала она.Сенатор Лидия Торп продвигает идеи, связанные с защитой интересов коренных народов Австралии. В этой связи она требует прекратить колониальную зависимость государства от Великобритании и подписать соответствующий договор.
https://1prime.ru/20240922/ukraina-851704804.html
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великобритания, австралия, карл iii
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, АВСТРАЛИЯ, Карл III
"Не ваша земля". В Австралии жестко раскритиковали Карла III
Sky News: австралийский сенатор накинулась на Карла III прямо в парламенте
МОСКВА, 22 окт — ПРАЙМ. Король Великобритании Карл III совершил визит в Австралию, где на него словесно набросилась сенатор от австралийского штата Виктория Лидия Торп.
Соответствующее видео разместил
телеканал Sky News.
Согласно видеоматериалу, австралийский политик грубо высказалась в отношении короля, а также раскритиковала его выступление в парламенте Австралии.
"Вы совершили геноцид против нашего народа. Верните нам нашу землю. Верните нам то, что вы у нас украли, — наши кости, наши черепа, наших детей, наш народ", — потребовала она.
Сенатор Лидия Торп продвигает идеи, связанные с защитой интересов коренных народов Австралии. В этой связи она требует прекратить колониальную зависимость государства от Великобритании и подписать соответствующий договор.
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