https://1prime.ru/20241022/avstraliya-852323089.html

"Не ваша земля". В Австралии жестко раскритиковали Карла III

"Не ваша земля". В Австралии жестко раскритиковали Карла III - 22.10.2024, ПРАЙМ

"Не ваша земля". В Австралии жестко раскритиковали Карла III

Король Великобритании Карл III совершил визит в Австралию, где на него словесно набросилась сенатор от австралийского штата Виктория Лидия Торп. | 22.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-22T11:45+0300

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великобритания

австралия

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МОСКВА, 22 окт — ПРАЙМ. Король Великобритании Карл III совершил визит в Австралию, где на него словесно набросилась сенатор от австралийского штата Виктория Лидия Торп.Соответствующее видео разместил телеканал Sky News.Согласно видеоматериалу, австралийский политик грубо высказалась в отношении короля, а также раскритиковала его выступление в парламенте Австралии."Вы совершили геноцид против нашего народа. Верните нам нашу землю. Верните нам то, что вы у нас украли, — наши кости, наши черепа, наших детей, наш народ", — потребовала она.Сенатор Лидия Торп продвигает идеи, связанные с защитой интересов коренных народов Австралии. В этой связи она требует прекратить колониальную зависимость государства от Великобритании и подписать соответствующий договор.

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великобритания, австралия, карл iii