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Путин оценил увеличение расчетов в нацвалютах стран БРИКС - 22.10.2024, ПРАЙМ
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Путин оценил увеличение расчетов в нацвалютах стран БРИКС
Путин оценил увеличение расчетов в нацвалютах стран БРИКС - 22.10.2024, ПРАЙМ
Путин оценил увеличение расчетов в нацвалютах стран БРИКС
Увеличение расчетов в национальных валютах стран БРИКС поможет повысить финансовую независимость государств и снизить геополитические риски, заявил президент... | 22.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-22T12:52+0300
2024-10-22T12:52+0300
экономика
россия
брикс
новый банк развития брикс
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КАЗАНЬ, 22 окт - ПРАЙМ. Увеличение расчетов в национальных валютах стран БРИКС поможет повысить финансовую независимость государств и снизить геополитические риски, заявил президент России Владимир Путин на встрече с президентом Нового банка развития Дилмой Ваной Роуссефф на полях саммита БРИКС в Казани."Увеличение расчетов в местных валютах позволяет снизить оплату за обслуживание долга, повысить финансовую независимость стран-участниц БРИКС и максимально снизить геополитические риски, избавить, насколько это возможно в сегодняшнем мире, развитие экономики от политики", - отметил российский лидер.По словам российского лидера, это также позволит снизить платежи по обслуживанию долга и избавить экономическое развитие от политики.Глава Нового банка развития (НБР) Дилма Руссефф подчеркнула важность финансирования проектов на Глобальном Юге в национальных валютах и отметила, что условия для получения финансирования в настоящее время достаточно сложные.Тем не менее, Новый банк развития БРИКС уже профинансировал проекты на 33 миллиарда долларов с 2018 года. Путин назвал Новый банк развития БРИКС перспективным финансовым институтом и выразил надежду на его активное участие в саммите БРИКС в Казани.
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россия, брикс, новый банк развития брикс
Экономика, РОССИЯ, БРИКС, Новый банк развития БРИКС
12:52 22.10.2024
 
Путин оценил увеличение расчетов в нацвалютах стран БРИКС

Путин: рост расчетов в нацвалютах БРИКС позволит снизить геополитические риски

© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru | Перейти в медиабанкXVI саммит БРИКС. Встреча президента Владимира Путина и президента Нового банка развития БРИКС Дилмы Роуссефф
XVI саммит БРИКС. Встреча президента Владимира Путина и президента Нового банка развития БРИКС Дилмы Роуссефф
© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
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КАЗАНЬ, 22 окт - ПРАЙМ. Увеличение расчетов в национальных валютах стран БРИКС поможет повысить финансовую независимость государств и снизить геополитические риски, заявил президент России Владимир Путин на встрече с президентом Нового банка развития Дилмой Ваной Роуссефф на полях саммита БРИКС в Казани.
"Увеличение расчетов в местных валютах позволяет снизить оплату за обслуживание долга, повысить финансовую независимость стран-участниц БРИКС и максимально снизить геополитические риски, избавить, насколько это возможно в сегодняшнем мире, развитие экономики от политики", - отметил российский лидер.
По словам российского лидера, это также позволит снизить платежи по обслуживанию долга и избавить экономическое развитие от политики.
Глава Нового банка развития (НБР) Дилма Руссефф подчеркнула важность финансирования проектов на Глобальном Юге в национальных валютах и отметила, что условия для получения финансирования в настоящее время достаточно сложные.
Тем не менее, Новый банк развития БРИКС уже профинансировал проекты на 33 миллиарда долларов с 2018 года. Путин назвал Новый банк развития БРИКС перспективным финансовым институтом и выразил надежду на его активное участие в саммите БРИКС в Казани.
Деловой форум БРИКС - ПРАЙМ, 1920, 18.10.2024
Путин назвал Новый банк развития альтернативой западным институтам
18 октября, 12:30
 
ЭкономикаРОССИЯБРИКСНовый банк развития БРИКС
 
 
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