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Посол рассказал о внешнеторговых связях Белоруссии

Посол рассказал о внешнеторговых связях Белоруссии - 22.10.2024, ПРАЙМ

Посол рассказал о внешнеторговых связях Белоруссии

Минск за счет наращивания взаимной торговли с РФ с лихвой компенсировал выпадающие доходы от прекратившихся связей с Западом, заявил в интервью РИА Новости... | 22.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-22T08:05+0300

2024-10-22T08:05+0300

2024-10-22T08:05+0300

экономика

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МИНСК, 22 окт – ПРАЙМ. Минск за счет наращивания взаимной торговли с РФ с лихвой компенсировал выпадающие доходы от прекратившихся связей с Западом, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Минске Борис Грызлов. "За счет наращивания взаимной торговли с нашей страной и одновременно сохранения поставок на традиционные рынки сбыта в страны дальней дуги республика смогла с лихвой компенсировать выпадающие доходы от прекратившихся связей с Западом – по оценкам экспертов, около 15 миллиардов долларов в год", - сказал Грызлов. По его словам, этот факт, наряду с весьма уверенными темпами роста белорусской экономики, является красноречивым подтверждением эффективности выбранной правительствами двух стран совместной стратегии действий. "Сегодня – и это важно – перед нами стоят задачи не столько по минимизации негативных последствий санкций, сколько по формированию новых точек роста, выстраиванию промышленного каркаса новой высокотехнологичной экономики Союзного государства", - подчеркнул посол. Он заметил, что в отдельных отраслях у Белоруссии и России сохраняется отставание от зарубежных лидеров. "Взять, к примеру, выпуск все тех же микрочипов. В Союзном государстве пока – и я подчеркну, что именно "пока" – нет предприятий, способных производить микросхемы с проектными нормами 3-5 нанометров. Но, для контекста, во всем мире существует лишь пара-тройка компаний, которые поставляют оборудование для фотолитографии такого уровня сложности. И западные технологические гиганты с многомиллиардной капитализацией сегодня полностью зависят от поставок полупроводников из Азии, прежде всего из Тайваня. Они просто не в состоянии производить чипы, которые сами же проектируют", - привел пример Грызлов. Он подчеркнул, что в Союзном государстве эта отрасль не просто жива, но активно развивается. "Действительно, у нас пока нет своего микрочипа, который можно установить в смартфон, но мы успешно производим процессоры, применяемые в других устройствах, в том числе системах космического назначения. В России и Беларуси есть и научная база, и инженерно-производственный потенциал для того, чтобы вывести нашу полупроводниковую индустрию на новый уровень. Это просто вопрос времени", - заявил Грызлов. Он напомнил, что сегодня в Союзном государстве успешно реализуется целый ряд кооперационных проектов в критически важных для Москвы и Минска отраслях промышленности, в том числе микроэлектронике, авиа- и автомобилестроении, выпуске станков, машиностроении, гидравлике. "И здесь мы полагаемся на собственные силы и ресурсы, чтобы свести к нулю санкционные риски", - добавил Грызлов. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 9.00 мск.

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белоруссия, россия, торговля