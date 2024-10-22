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Эксперт рассказал, кто может стать серьезным конкурентом SWIFT - 22.10.2024, ПРАЙМ
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Эксперт рассказал, кто может стать серьезным конкурентом SWIFT
Эксперт рассказал, кто может стать серьезным конкурентом SWIFT - 22.10.2024, ПРАЙМ
Эксперт рассказал, кто может стать серьезным конкурентом SWIFT
В случае создания трансграничной платежной системы БРИКС у SWIFT может появиться серьезный конкурент. Об этом агентству РИА Новости рассказал старший научный... | 22.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-22T08:24+0300
2024-10-22T08:25+0300
россия
брикс
торговля в нацвалютах
swift
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МОСКВА, 22 окт – ПРАЙМ. В случае создания трансграничной платежной системы БРИКС у SWIFT может появиться серьезный конкурент. Об этом агентству РИА Новости рассказал старший научный сотрудник аналитического института Тайхэ в Пекине Эйнар Танген.Ранее министр финансов РФ Антон Силуанов на встрече министров финансов и управляющих центральными банками стран БРИКС заявил, что доклад о совершенствовании международной валютно-финансовой системы, включая трансграничную платежную инициативу БРИКС, будет представлен лидерам объединения на саммите в Казани. "Если она будет реализована, то станет крупной заменой SWIFT и положит конец гегемонии американского доллара. Если она будет создана, последует массовая паническая реакция со стороны развитых стран, привязанных к доллару, что также на самом деле может пойти на руку "Банку БРИКС", - сказал собеседник агентства. Более того, как отметил эксперт, единой замены доллару, вероятно, не будет, но для установки курса обмена нацвалют может быть использовано золото.БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году. Россия с 1 января 2024 года приняла на себя председательство в БРИКС. Год начался с присоединения к объединению новых членов - помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, в нее теперь входят Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. В рамках своего председательства РФ организует более 200 политических, экономических и общественных мероприятий.
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россия, брикс, торговля в нацвалютах, swift
РОССИЯ, БРИКС, торговля в нацвалютах, SWIFT
08:24 22.10.2024 (обновлено: 08:25 22.10.2024)
 
Эксперт рассказал, кто может стать серьезным конкурентом SWIFT

Эксперт Танген: платежная система БРИКС может стать серьезным конкурентом SWIFT

© РИА Новости . Максим Богодвид | Перейти в медиабанкПодготовка к проведению XVI саммита БРИКС в Казани
Подготовка к проведению XVI саммита БРИКС в Казани - ПРАЙМ, 1920, 22.10.2024
© РИА Новости . Максим Богодвид
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МОСКВА, 22 окт – ПРАЙМ. В случае создания трансграничной платежной системы БРИКС у SWIFT может появиться серьезный конкурент. Об этом агентству РИА Новости рассказал старший научный сотрудник аналитического института Тайхэ в Пекине Эйнар Танген.
Ранее министр финансов РФ Антон Силуанов на встрече министров финансов и управляющих центральными банками стран БРИКС заявил, что доклад о совершенствовании международной валютно-финансовой системы, включая трансграничную платежную инициативу БРИКС, будет представлен лидерам объединения на саммите в Казани.
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"Если она будет реализована, то станет крупной заменой SWIFT и положит конец гегемонии американского доллара. Если она будет создана, последует массовая паническая реакция со стороны развитых стран, привязанных к доллару, что также на самом деле может пойти на руку "Банку БРИКС", - сказал собеседник агентства.
Более того, как отметил эксперт, единой замены доллару, вероятно, не будет, но для установки курса обмена нацвалют может быть использовано золото.
БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году. Россия с 1 января 2024 года приняла на себя председательство в БРИКС. Год начался с присоединения к объединению новых членов - помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, в нее теперь входят Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. В рамках своего председательства РФ организует более 200 политических, экономических и общественных мероприятий.
 
РОССИЯБРИКСторговля в нацвалютахSWIFT
 
 
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