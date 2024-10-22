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Гегемония Запада уходит. В США признали, что будущее за БРИКС
Гегемония Запада уходит. В США признали, что будущее за БРИКС - 22.10.2024, ПРАЙМ
Гегемония Запада уходит. В США признали, что будущее за БРИКС
В Казани с 22 по 24 октября пройдет саммит стран БРИКС — встреча на высшем уровне положит начало формированию нового мирового порядка, пишет The New York Times. | 22.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-22T09:30+0300
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МОСКВА, 22 окт — ПРАЙМ. В Казани с 22 по 24 октября пройдет саммит стран БРИКС — встреча на высшем уровне положит начало формированию нового мирового порядка, пишет The New York Times.В БРИКС входят страны с почти половиной населения земного шара и более 35% мировых объемов производства. В этом году в саммите БРИКС впервые в качестве полноправных членов будут участвовать Египет, Эфиопия, Иран и ОАЭ.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramКак отмечается, цель саммита — демонстрация экономической мощи участников м привлечение новых стран в коалицию.Россия стремится создать новый миропорядок без доминирования Запада, отмечается в публикации. Ее президент Владимир Путин подчеркивает, что БРИКС является самой мощной структурой нового миропорядка.Россия и Китай заинтересованы в расширении БРИКС. Они предлагают изменения в мировой финансовой системе. Их лидеры Си Цзиньпин и Путин углубляют отношения, несмотря на давление Запада. Через расширение БРИКС Китай стремится ослабить мощь США.В то же время есть и трудности, связанные, например, с соперничеством между Китаем и Индией за лидерство на Глобальном Юге.Индия, Бразилия и Южная Африка считают БРИКС способом найти баланс между Пекином и Вашингтоном. Как отмечается, Китаю будет трудно убедить Индию, Бразилию и Южную Африку занять более враждебную позицию по отношению к США.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
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брикс, россия, китай, индия
БРИКС, РОССИЯ, КИТАЙ, ИНДИЯ
Гегемония Запада уходит. В США признали, что будущее за БРИКС
NYT: страны БРИКС помогут создать новый миропорядок
МОСКВА, 22 окт — ПРАЙМ.
В Казани с 22 по 24 октября пройдет саммит стран БРИКС — встреча на высшем уровне положит начало формированию нового мирового порядка, пишет The New York Times
.
В БРИКС входят страны с почти половиной населения земного шара и более 35% мировых объемов производства. В этом году в саммите БРИКС впервые в качестве полноправных членов будут участвовать Египет, Эфиопия, Иран и ОАЭ.
Как отмечается, цель саммита — демонстрация экономической мощи участников м привлечение новых стран в коалицию.
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Россия стремится создать новый миропорядок без доминирования Запада, отмечается в публикации. Ее президент Владимир Путин подчеркивает, что БРИКС является самой мощной структурой нового миропорядка.
Россия и Китай заинтересованы в расширении БРИКС. Они предлагают изменения в мировой финансовой системе. Их лидеры Си Цзиньпин и Путин углубляют отношения, несмотря на давление Запада. Через расширение БРИКС Китай стремится ослабить мощь США.
В то же время есть и трудности, связанные, например, с соперничеством между Китаем и Индией за лидерство на Глобальном Юге.
Индия, Бразилия и Южная Африка считают БРИКС способом найти баланс между Пекином и Вашингтоном. Как отмечается, Китаю будет трудно убедить Индию, Бразилию и Южную Африку занять более враждебную позицию по отношению к США.