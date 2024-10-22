https://1prime.ru/20241022/briks-852314586.html

Изолировать не удалось: СМИ раскрыли цели Путина на саммите БРИКС

Изолировать не удалось: СМИ раскрыли цели Путина на саммите БРИКС - 22.10.2024, ПРАЙМ

Изолировать не удалось: СМИ раскрыли цели Путина на саммите БРИКС

Президент России примет у себя наиболее масштабную встречу мировых лидеров после начала спецоперации на Украине, чтобы доказать, что Москву не удалось... | 22.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-22T10:38+0300

2024-10-22T10:38+0300

2024-10-22T10:58+0300

политика

россия

брикс

владимир путин

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МОСКВА, 22 окт - ПРАЙМ. Президент России примет у себя наиболее масштабную встречу мировых лидеров после начала спецоперации на Украине, чтобы доказать, что Москву не удалось изолировать, передает издание Bloomberg."В условиях наступления российских войск на востоке Украины и растущей усталости от войны среди некоторых союзников Киева Кремль пользуется возможностью представить Путина как противостоящего Западу в попытке изменить глобальный порядок", - сказано в материале.Представители 36 стран, а также первые лица региональных организаций и генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш примут участие в трехдневном саммите, который начнется во вторник в Казани, сообщил журналистам помощник Кремля по внешней политике Юрий Ушаков.В агентстве заметили, что влияние БРИКС неуклонно растет. На долю девяти членов объединения приходится 26% мировой экономики и 45% населения планеты по сравнению с 44% мирового валового внутреннего продукта и 10% жителей стран "Большой семерки"Тот факт, что так много стран хотят присоединиться к БРИКС, свидетельствует о растущем спросе на международные связи, независимые от Запада, отметил Федор Лукьянов, глава Совета по внешней и оборонной политике, аналитического центра, консультирующего Кремль.К Владимиру Путину в рамках саммита присоединятся председатель КНР Си Цзиньпин, премьер-министр Индии Нарендра Моди и президент ЮАР Сирил Рамафоса, а также лидеры новых членов БРИКС - Ирана, Египта, Объединенных Арабских Эмиратов и Эфиопии. Российский президент планирует провести двусторонние встречи со многими из них, а также с такими гостями, как президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

https://1prime.ru/20241022/briks-852312773.html

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россия, брикс, владимир путин