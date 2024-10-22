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Во Франции назвали страны, чье участие в БРИКС возмутит ЕС и НАТО

Во Франции назвали страны, чье участие в БРИКС возмутит ЕС и НАТО - 22.10.2024, ПРАЙМ

Во Франции назвали страны, чье участие в БРИКС возмутит ЕС и НАТО

Участие в саммите БРИКС таких государств, как Сербия или Турция, может возмутить Евросоюз и Североатлантический альянс. Об этом сообщил лидер французской партии | 22.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-22T11:00+0300

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ПАРИЖ, 22 окт – ПРАЙМ. Участие в саммите БРИКС таких государств, как Сербия или Турция, может возмутить Евросоюз и Североатлантический альянс. Об этом сообщил лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо.Он также добавил, что это станет знаком протеста против построенного Западом миропорядка. В то же время Филиппо поддержал такое стремление и добавил, что государствам нужно быть как можно более суверенными и независимыми.Политик выразил сожаление в связи с тем, что Франция утратила свою независимость и ее присутствие на саммите БРИКС на сегодняшний день трудно было бы вообразить.В рамках саммита БРИКС, который пройдет в Казани 22-24 октября, российский президент Владимир Путин проведет встречи с председателем КНР Си Цзиньпином, премьер-министром Индии Нарендрой Моди и президентом ЮАР Сирилой Рамафоса. Кроме того, в мероприятии примут участие лидеры новых членов БРИКС - Ирана, Египта, Объединенных Арабских Эмиратов и Эфиопии.

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